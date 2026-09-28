Dnevni horoskop za 28. septembar.2026.

Ovan

Ljubav: Partner će možda očekivati više razumijevanja nego inače. Umjesto da odmah ponudite rješenje, pokušajte prvo da saslušate. Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju osobe koja im na prvi pogled neće djelovati posebno zainteresovano.

Posao: Jedan zadatak mogao bi zahtijevati više vremena nego što ste planirali. Nemojte žuriti samo da biste ga završili što prije, jer će pažnja prema detaljima biti važnija od brzine.

Zdravlje: Napetost se može pojaviti zbog nagomilanih obaveza. Kratka šetnja ili nekoliko trenutaka bez telefona pomoći će vam da se opustite.

Savjet: Ne mora svaka bitka biti vaša.

Bik

Ljubav: U odnosu sa partnerom biće vam važno da znate na čemu ste. Iskren razgovor može otkloniti nedoumicu koja vas već neko vrijeme opterećuje. Slobodni Bikovi mogli bi dobiti poziv koji nisu očekivali.

Posao: Nešto što ste dugo planirali konačno bi moglo početi da se pokreće. Ipak, ne otkrivajte svima svoje namjere prije nego što napravite konkretan korak.

Zdravlje: Obratite pažnju na umor i potrebu za odmorom. Organizam će vam jasno pokazati kada je vrijeme da usporite.

Savjet: Ono što gradite polako može trajati duže.

Blizanci

Ljubav: Razgovor sa partnerom može otvoriti potpuno novu temu u vašem odnosu. Slobodni Blizanci mogli bi se zbližiti sa osobom sa kojom već imaju dobru komunikaciju.

Posao: Više zadataka stići će gotovo istovremeno, ali ne morate sve završiti odmah. Odredite prioritete i ne dozvolite da vas tuđa hitnost izbaci iz ritma.

Zdravlje: Previše razmišljanja može vas iscrpiti više nego fizički napor. Pokušajte da uveče napravite pauzu od obaveza i ekrana.

Savjet: Ne komplikujte ono što može biti jednostavno.

Rak

Ljubav: Emocije će biti naglašene, pa ćete lako primijetiti i ono što partner ne izgovori. Ipak, nemojte donositi zaključke bez razgovora. Slobodni Rakovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom koju dugo nisu čuli.

Posao: Neko će vam ponuditi saradnju ili pomoć u vezi sa zadatkom koji vam je važan. Razmislite prije nego što odbijete tuđu podršku.

Zdravlje: Promjena rutine mogla bi vam prijati. Više kretanja i manje vremena provedenog u zatvorenom prostoru popraviće vam raspoloženje.

Savjet: Ne nosite tuđe probleme kao svoje.

Lav

Ljubav: Očekuje vas dan u kojem će privlačnost biti posebno izražena. Partner bi mogao pokazati inicijativu, dok slobodni Lavovi mogu započeti zanimljiv razgovor koji neće ostati samo na riječima.

Posao: Neko će primijetiti vaš trud i rezultate koje ste ostvarili. Nemojte umanjivati svoje zasluge, ali izbjegavajte nepotrebno dokazivanje pred drugima.

Zdravlje: Imate dovoljno energije, ali pazite da je ne potrošite na previše obaveza. Večernji odmor biće vam potreban.

Savjet: Ne mora uvijek biti po vašem da bi bilo dobro.

Djevica

Ljubav: Mogli biste postati osjetljiviji na partnerove riječi, čak i kada nije imao lošu namjeru. Slobodne Djevice mogle bi shvatiti da im se dopada osoba koju su do sada posmatrale samo kao prijatelja.

Posao: Dan je povoljan za završavanje svega što je ostalo nedovršeno. Vaša sposobnost da uočite detalje pomoći će vam da izbjegnete grešku.

Zdravlje: Ne preskačite obroke i pokušajte da napravite bolju ravnotežu između rada i odmora.

Savjet: Ponekad je dovoljno uraditi najbolje što možete.Vaga

Ljubav: Partner će željeti da provede više vremena sa vama. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo kroz zajedničko društvo ili sasvim običan susret koji će vam ostati u sjećanju.

Posao: Pred vama je odluka koja neće imati samo kratkoročne posljedice. Nemojte birati ono što drugi očekuju od vas ako znate da vam druga opcija više odgovara.

Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za sebe. Muzika, šetnja ili razgovor sa bliskom osobom mogli bi vam pomoći da vratite dobro raspoloženje.

Savjet: Mir ponekad vrijedi više od pobjede u raspravi.

Škorpija

Ljubav: Nešto što ste prećutali moglo bi ponovo doći na dnevni red. Ako postoji problem, otvoren razgovor biće bolji od pretpostavki. Slobodne Škorpije mogle bi primijetiti da ih neko posmatra sa više pažnje nego ranije.

Posao: Imate dobar osjećaj za ono što se dešava iza kulisa. Ipak, prije nego što donesete zaključak, sačekajte konkretne informacije.

Zdravlje: Potrebno vam je rasterećenje od svega što ne možete odmah riješiti. Ne nosite posao sa sobom kada se dan završi.

Savjet: Nije svaka tišina znak problema.

Strijelac

Ljubav: Potreban vam je osjećaj slobode, ali partneru pokažite da to ne znači udaljavanje. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu drugačiju od onih koje su ranije birali.

Posao: Nova ideja može privući pažnju kolega ili nadređenih. Nemojte je odmah odbaciti ako naiđete na prvi problem.

Zdravlje: Više fizičke aktivnosti dobro će uticati na vaše raspoloženje. Ako ste dugo odlagali povratak nekoj aktivnosti, sada možete napraviti prvi korak.

Savjet: Promjena pravca nije isto što i odustajanje.

Jarac

Ljubav: Partner bi mogao otvoreno pokazati šta mu nedostaje u vašem odnosu. Nemojte razgovor shvatiti kao kritiku. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati osobu koja djeluje ozbiljnije i stabilnije nego što su očekivali.

Posao: Obaveza koju ste dugo odlagali konačno dolazi na red. Kada je završite, osjetićete veliko olakšanje.

Zdravlje: Ne pokušavajte da nadoknadite propušteni odmor preko noći. Potrebno vam je nekoliko mirnijih dana i bolji ritam spavanja.

Savjet: Odgovornost prema sebi jednako je važna kao odgovornost prema poslu.

Vodolija

Ljubav: Neočekivana poruka ili poziv može promijeniti tok dana. Partner bi mogao iznijeti ideju koja će vas prijatno iznenaditi. Slobodne Vodolije mogle bi započeti komunikaciju sa osobom koju upoznaju preko interneta ili zajedničkih poznanika.

Posao: Vaše rješenje problema razlikovaće se od onoga što predlažu drugi. Nemojte odustati samo zato što je vaš pristup drugačiji, ali budite spremni da čujete argumente drugih.

Zdravlje: Potrebno vam je manje mentalne buke. Odvojite dio dana bez društvenih mreža i nepotrebnih razgovora,piše Mondo

Savjet: Drugačije ne znači nužno komplikovanije.

Ribe

Ljubav: Partner će vam pokazati više nježnosti nego inače, ali možda ćete biti previše zaokupljeni sopstvenim mislima da to odmah primijetite. Slobodne Ribe mogle bi dobiti znak pažnje od osobe od koje to nisu očekivale.

Posao: Intuicija će vas dobro voditi, posebno u komunikaciji sa ljudima. Kada su u pitanju novac i dogovori, ipak provjerite sve detalje prije konačne odluke.

Zdravlje: Umor se može nagomilati ako pokušavate da budete dostupni svima. Pronađite vrijeme za odmor i aktivnost koja vas iskreno opušta.

Savjet: Ne morate svima objašnjavati svoje odluke.

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