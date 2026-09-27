Izraelski ministar poslao jezivu poruku irskim fudbalerima: Na crnim trakama koje nosite…

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar (Gideon Sa’ar) žestoko je napao reprezentaciju Republike Irske zbog odluke da protiv Izraela nosi crne trake.rski igrači na večerašnjoj utakmici protiv Izraela nose crne trake u znak sjećanja na sve palestinske živote izgubljene tokom agresije i genocida na Pojas Gaze, a odrekli su se i uobičajenog rukovanja s izraelskim fudbalerima prije utakmice.

Podsjetio na utakmicu iz 1939.

Sar je u svojoj objavi na društvenim mrežama povukao paralelu s utakmicom Irske i Njemačke odigranom u Bremenu u maju 1939. godine, nekoliko mjeseci prije početka Drugog svjetskog rata.

– Irska reprezentacija otputovala je u Bremen u maju 1939. godine. Kako bi ‘odali počast domaćinima’, irski igrači stajali su prije početka utakmice i salutirali podignutom rukom dok je svirana njemačka himna ‘Deutschland über alles'”, napisao je izraelski ministar.

Potom je otišao korak dalje i optužio Irce da podržavaju “palestinski terorizam”.

– Tada su salutirali podignutom rukom. Danas su očigledno na strani palestinskog terorizma. Na crnim trakama koje će irski igrači nositi večeras vijori crna zastava džihadizma, poručio je u sramotnoj objavi.Igrači ipak odlučili igrati

Irska reprezentacija je prethodno prošla kroz višesatnu raspravu nakon što je golman Gavin Bazunu odlučio da se povuče iz ekipe jer nije želio nastupiti protiv Izraela.

Izvršni direktor Fudbalskog saveza Irske Dejvid Kurel (David Courell) potvrdio je da su igrači nakon višesatnog sastanka glasali o tome hoće li nastupiti, a “značajna većina” bila je za odigravanje utakmice,piše Avaz

Kurel je također potvrdio da će igrači nositi crne trake u znak sjećanja na sve živote izgubljene u izraelskoj agresiji na Gazu, te da neće učestvovati u razmjeni zastavica i rukovanju prije utakmice.

Pored toga, irska reprezentacija i FAI najavili su značajne donacije u humanitarne svrhe, uključujući dio novca od premija igrača i prihoda povezanih s utakmicama.

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