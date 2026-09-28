Američki milijarder kupio švedsku divljinu veličine gotovo cijelog Stockholma

Izvršni direktor američkog tehnološkog diva Palantir, kontroverzni Alex Karp kupio je čak 15.000 hektara šume u švedskoj pokrajini Härjedalen, plativši zemljište oko 22 miliona eura.Kupovina je registrovana 16. juna, a obuhvaća tri nekretnine na području Storsjöa u općini Berg.

Riječ je o površini većoj od 20.000 fudbalskih igrališta i gotovo jednako velikoj kao cijeli Stockholm.

Za neobičnu transakciju doznalo se tek kada je lokalna lovačka udruga poštom dobila obavijest da više nema pravo loviti na zemljištu koje je dotad uzimala u zakup.

Šta jedan od najpoznatijih ljudi američke tehnološke industrije namjerava učiniti s golemim komadom švedske divljine zasad nije poznato, prenosi Jutarnji.

U kupoprodajnom ugovoru kao svrha se navode vlasništvo i upravljanje šumskim zemljištem te šumarstvo.

Jenny Lopes da Silva, članica uprave kompanije preko koje je provedena kupnja, poručila je tek da je vlasniku stalo do „ljepote zemljišta i njegova očuvanja“.

Kupovina je posebno zanimljiva zbog Karpova poslovnog odnosa sa Švedskom.

Švedske oružane snage potvrdile su da već godinama kupuju Palantirove usluge i sisteme, dok su švedski mediji u junu objavili da je zemlja u jesen 2025. kupila i Maven Smart System, Palantirov sistem umjetne inteligencije namijenjen vojnim operacijama.

Ni Palantir ni švedska vojska nisu, međutim, javno potvrdili da njihov ugovor obuhvaća upravo Maven,pišu Vijesti

Maven omogućuje spajanje i analizu velikih količina podataka za obavještajne procjene, identifikaciju ciljeva, praćenje bojišta i vojno planiranje. Sistem je kupio i NATO, koji je u martu 2025. s Palantirom zaključio ugovor o njegovu korištenju u Savezničkom zapovjedništvu za operacije.

Zasad nema nikakvih javno dostupnih dokaza da je Karpova kupnja švedske šume povezana s Palantirovim poslovima sa švedskom državom.

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