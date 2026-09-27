Vučić podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije

„Zahvalan sam građanima koji su dva puta svoje povjerenje ukazali meni. Danas je dan kada podnosim ostavku“, poručio je Vučić.

Tokom obraćanja govorio je o rezultatima vlasti koju je predvodio, ističući smanjenje državnog duga, rast broja zaposlenih i povećanje bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika,pišu Vijesti

„Imamo 500 hiljada ljudi više zaposlenih nego 2012. godine. To su činjenice, rezultati“, rekao je Vučić i pokazao grafikon s podacima o BDP-u po glavi stanovnika od 2021. godine do danas.

Govoreći o razvoju Srbije, istakao je izgradnju autocesta i drugih saobraćajnica, navodeći da one povezuju ljude i doprinose zapošljavanju.

Vučić je kazao da će njegov nasljednik na funkciji predsjednika morati čuvati nacionalne interese Srbije i interese srpskog naroda na Kosovu.

„Svako će morati da se odupre odricanju Kosova. Morat ćemo da se bavimo ekonomskim razvojem, prije svega umjetnom inteligencijom i robotima, da ne zakasnimo“, rekao je.Najavio kandidaturu na parlamentarnim izborima

Vučić je tokom obraćanja govorio i o političkoj situaciji u Srbiji. Istakao je da su pojedini fakulteti, prema njegovoj ocjeni, pretvoreni u „partijske štabove“, zbog čega je, kako je naveo, odlučio da se kandiduje na parlamentarnim izborima.

Na funkciji predsjednika Srbije Vučić je bio od 2017. godine. Prvi mandat trajao mu je od 2017. do 2022. godine, dok je drugi mandat počeo nakon izbora održanih 2022. godine.

Kada će biti održani novi izbori?

Nakon ostavke predsjednika Srbije slijedi procedura izbora novog šefa države,pišu Vijesti

Prema Zakonu o predsjedniku Republike, u slučaju prestanka mandata zbog ostavke, funkciju predsjednika privremeno preuzima predsjednik Narodne skupštine. Tu funkciju trenutno obavlja Ana Brnabić.

Predsjednik Narodne skupštine dužan je raspisati izbore tako da se oni održe najkasnije tri mjeseca od nastanka razloga zbog kojeg je predsjednički mandat prestao.

U međuvremenu, predsjednik Narodne skupštine obavlja funkciju predsjednika Republike, ali najduže tri mjeseca.

Nakon raspisivanja izbora slijedi izborna procedura, uključujući rokove za kandidature i provođenje glasanja.

Srbija tako nakon Vučićeve ostavke ulazi u proces izbora novog predsjednika države.

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