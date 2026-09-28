Vučić prije ostavke pomilovao 49 osoba, među njima i 12 novosadskih studenata

Vučić je rekao da je posljednji put iskoristio svoje predsjedničko pravo na pomilovanje ukupno 49 osoba. Među njima je, kako je naveo, i grupa od 12 novosadskih studenata koji se nalaze u egzilu.

„Od 49 pomilovanih, 23 lica vezana su za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u posljednjih godinu i po dana. Uprkos mišljenju dijela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbjednosnih službi, donio sam odluku da pomilujem 12 lica iz novosadske grupe, na čelu sa Milom Pajićem“, rekao je Vučić.

Dodao je da je istovremeno pomilovao još 11 osoba koje su, prema njegovim riječima, učestvovale u incidentima protiv blokadera,pišu Vijesti

„Dakle, to su ta 23 lica“, kazao je Vučić.

Govoreći o grupi pomilovanih, Vučić je rekao da mu je od 23 osobe poznato samo ime Mile Pajić.

„Postupio sam kao predsjednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno, i teško sam podnosio to da nam dio mladih ljudi, šta god i kako god da su teška djela počinili…“, rekao je Vučić.

Njegove izjave o pomilovanjima uslijedile su neposredno nakon što je saopćio da podnosi ostavku na funkciju predsjednika Srbije.

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