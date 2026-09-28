Evo šta policajac vidi na ekranu kada vam skenira pasoš

Dokument se stavi na čitač, policajac pogleda ekran i nakon nekoliko sekundi odluči može li putnik nastaviti putovanje. Ipak, iza te kratke provjere krije se povezivanje podataka iz pasoša s različitim policijskim i migracijskim evidencijama.

Čitač najprije preuzima osnovne podatke iz pasoša – ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, spol, broj dokumenta, državu izdavanja i datum isteka. Kod biometrijskih pasoša može se očitati i elektronski čip, koji sadrži fotografiju vlasnika i druge podatke potrebne za potvrdu identiteta i autentičnosti dokumenta.

Sistem zatim provjerava da li je pasoš važeći, da li je prijavljen kao izgubljen ili ukraden te postoje li podaci koji ukazuju na poništenje ili neovlaštene izmjene dokumenta. Fotografija iz pasoša uspoređuje se s osobom koja stoji pred policajcem.Na vanjskim granicama Schengena podaci se mogu provjeravati u relevantnim nacionalnim i međunarodnim bazama. Jedna od njih je Schengenski informacijski sistem (SIS), u kojem se nalaze različita upozorenja – od osoba za kojima se traga i osoba kojima treba odbiti ulazak do nestalih osoba i predmeta povezanih s krađama ili krivičnim postupcima.

Provjera može obuhvatiti i Interpolovu bazu ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata. Zbog toga se pasoš koji je ranije prijavljen kao izgubljen ne bi trebao koristiti čak ni ako ga vlasnik naknadno pronađe, jer može ostati evidentiran kao nevažeći.

Ne vidi sve o vama

Policajcu se prilikom običnog skeniranja pasoša ne prikazuje kompletna životna priča putnika. Ne vidi gdje osoba radi, koliko novca ima na računu, šta je kupovala niti sadržaj njenog telefona. Na ekranu se prikazuju podaci važni za graničnu kontrolu i eventualna službena upozorenja.

Kod državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije provjeravaju se i uslovi za ulazak. To može uključivati podatke o ranijem boravku u Schengenu, važećoj vizi ili boravišnoj dozvoli, prekoračenju dozvoljenog boravka te eventualnim zabranama ulaska.

Ako kontrola potraje duže, to ne znači nužno da je putnik nešto skrivio. Razlog može biti osoba sa istim ili sličnim imenom, problem s očitavanjem čipa, oštećen pasoš ili potreba za dodatnom provjerom podataka,pišu Vijesti

U takvim situacijama policajac može zatražiti dodatni dokument, postaviti pitanja o putovanju ili putnika uputiti na detaljniju kontrolu.

Zato nekoliko sekundi nakon skeniranja pasoša nije samo provjera imena i datuma rođenja. U tom kratkom vremenu provjeravaju se autentičnost dokumenta, identitet putnika, pravo na prelazak granice i eventualna upozorenja u dostupnim policijskim i migracijskim sistemima.

Facebook komentari