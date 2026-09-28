Finansijski horoskop za oktobar 2026

Ovan

Greška: Najveća greška ovog mjeseca biće impulsivno trošenje na stvari koje želite odmah, posebno kada pokušavate da nagradite sebe nakon napornog perioda.

Šta se može desiti: U prvoj polovini oktobra moguće je da se pojavi prilika za dodatnu zaradu ili honorarni posao. Krajem mjeseca mogući su veći izdaci vezani za automobil, tehniku ili nešto što ste dugo odlagali.

Savjet: Odvojite dio svakog priliva čim novac stigne i napravite fond za neplanirane troškove prije nego što počnete da trošite.

Bik

Greška: Previše ćete se oslanjati na osjećaj finansijske sigurnosti i mogli biste potcijeniti sitne troškove koji se tokom mjeseca brzo nagomilavaju.

Šta se može desiti: Oktobar donosi mogućnost stabilnijeg priliva novca i rješavanja jedne finansijske obaveze. Moguća je i kupovina nečega za dom što ćete dugo koristiti.

Savjet: Umjesto čestih malih kupovina, novac koji biste potrošili prebacite na štednju ili odvojeni račun.

Blizanci

Greška: Izbjegavajte finansijske odluke donesene na brzinu i posebno budite oprezni sa kupovinama koje opravdavate rečenicom da su “samo malo skuplje”.

Šta se može desiti: Neočekivana poslovna ponuda može donijeti dodatni prihod. Moguće je i da ćete tokom oktobra konačno naplatiti novac koji vam neko duguje.

Savjet: Prije svake veće kupovine sačekajte 24 sata i tek onda odlučite da li vam je zaista potrebna.

Rak

Greška: Emocije bi mogle uticati na vaše finansijske odluke, naročito kada je riječ o trošenju na porodicu ili bliske osobe.

Šta se može desiti: Jedan porodični trošak mogao bi biti veći nego što ste planirali. Istovremeno, posao ili dodatni angažman može donijeti priliv koji će ublažiti pritisak na budžet.

Savjet: Odredite mjesečni limit za poklone, pomoć drugima i neplanirane porodične troškove i nemojte ga prelaziti.

Lav

Greška: Želja da ostavite utisak mogla bi vas navesti na nepotrebno trošenje na garderobu, izlaske, putovanja ili luksuzne stvari.

Šta se može desiti: Oktobar može donijeti poslovno priznanje ili priliku da povećate prihode. Krajem mjeseca moguć je veći priliv novca, ali i iskušenje da ga odmah potrošite.

Savjet: Ako dobijete dodatni novac, najmanje polovinu sačuvajte prije nego što odlučite kako ćete potrošiti ostatak.

Djevica

Greška: Pretjerana analiza može vas dovesti do toga da propustite dobru priliku jer ćete predugo čekati savršen trenutak.

Šta se može desiti: Finansijska situacija postepeno se stabilizuje, posebno ako imate kredit ili dugoročnu obavezu koju uredno servisirate. Moguć je i povrat novca ili smanjenje jednog troška koji vas je opterećivao.Savjet: Napravite precizan pregled mjesečnih troškova i pronađite najmanje dvije stavke koje možete trajno smanjiti.

Vaga

Greška: Neodlučnost u vezi sa novcem može vas koštati, naročito ako zbog odlaganja nastavite da plaćate nešto što vam više nije potrebno.

Šta se može desiti: Moguće je da dobijete zanimljivu ponudu za dodatni posao ili saradnju. U drugoj polovini mjeseca očekuje vas finansijski razgovor koji može uticati na vaše prihode u narednom periodu.

Savjet: Otkažite pretplate i usluge koje rijetko koristite, a ušteđeni novac preusmjerite u rezervni fond.

Škorpija

Greška: Ne ulazite u finansijske rizike samo zato što želite brzo da povećate novac koji imate.

Šta se može desiti: Oktobar može donijeti neočekivani novčani dobitak ili povrat sredstava koja ste već otpisali. Moguća je i odluka o većoj kupovini ili ulaganju koje zahtijeva detaljnu provjeru.

Savjet: Ako ulažete, ne stavljajte sav raspoloživi novac u jednu opciju i prethodno provjerite sve uslove.

Strijelac

Greška: Pretjerano optimističan odnos prema novcu mogao bi vas navesti da potrošite više nego što možete bezbrižno da priuštite.

Šta se može desiti: Putovanje, posao ili kontakt sa osobom iz drugog grada ili zemlje može otvoriti mogućnost za dodatnu zaradu. Mogući su i troškovi vezani za put ili obrazovanje.

Savjet: Za veće planove napravite poseban fond i uplaćujte u njega svaki mjesec, umjesto da troškove pokrivate iz tekućeg budžeta.

Jarac

Greška: Prevelika štednja na pogrešnim stvarima mogla bi vam se vratiti kroz veće troškove kasnije, posebno kada je riječ o popravkama i održavanju.

Šta se može desiti: Poslovna situacija može krenuti u stabilnijem pravcu, a moguća je i prilika za povećanje prihoda. Jedna dugoročna finansijska obaveza mogla bi biti lakša za rješavanje nego što ste očekivali.

Savjet: Prijevremeno otplaćivanje skupog duga može imati više smisla nego gomilanje novca na računu uz minimalan prinos.

Vodolija

Greška: Eksperimentisanje sa novcem bez dovoljno informacija može vas dovesti do nepotrebnog gubitka.

Šta se može desiti: Nova ideja ili poznanstvo može otvoriti mogućnost za dodatni izvor prihoda. Krajem mjeseca moguće je da novac stigne iz izvora koji niste očekivali.

Savjet: Ako želite da ulažete, prvo odredite iznos koji možete izgubiti bez ugrožavanja osnovnih troškova i držite se tog limita,piše Mondo

Ribe

Greška: Ignorisanje sitnih finansijskih problema neće ih riješiti, a odlaganje plaćanja moglo bi napraviti veći trošak.

Šta se može desiti: U oktobru možete napraviti dobar pomak u budžetu ako uvedete više reda u svoje finansije. Moguće je i da dobijete pomoć ili koristan savjet od osobe koja ima više iskustva sa novcem.

Savjet: Vodite evidenciju svakog troška najmanje mjesec dana kako biste jasno vidjeli gdje vam novac odlazi.

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