Đoković govorio o teškom djetinjstvu: “Dolazili smo iz zemlje razorene ratom“

Novak Đoković je od malena pokazivao nevjerovatnu strast prema tenisu te da ga je porodica podržala uprkos teškoj finansijskoj situaciji, srbijanski as je u potpunosti opravdao njihovo povjerenje stopostotnom posvećenošću i radom.Gostujući u Netflixovoj emisiji “Cold as Balls”, rekorder po broju osvojenih Grend slem trofeja prisjetio se ključnih momenata iz mladosti i teških uslova koji su oblikovali njegov karakter.

– Sve karte su bile na stolu. Okolnosti u kojima smo kao porodica živjeli primorale su me da sve uložim u to. Dolazili smo iz zemlje razorene ratom, iz koje niko nije mogao ni da izađe ni da uđe. Sve to je izgradilo moju otpornost i istrajnost, i dodatno ojačalo moju želju da uspem kao teniser – ispričao je Đoković,piše Avaz

Đoković se osvrnuo i na sam početak i trenutak kada je kao dječak prvi put osjetio posebnu povezanost s teniskim terenom.

– Prvi takav trenutak dogodio se kada sam imao pet godina. Pomislio sam: ‘To je ono čime želim da se bavim, volim ovaj sport’. Ali bio sam dete i nisam baš bio svestan realnosti. Jednostavno sam se igrao i uživao – zaključio je najbolji teniser svijeta.

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