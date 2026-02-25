Tucker Carlson predstavio dva evanđeoska gledišta o Izraelu: Koje od njih vodi miru?

Bivši voditelj Foxa, sada voditelj emisije “The Tucker Carlson Show”, nedavno je intervjuirao velečasnog Faresa Abrahama, palestinsko-američkog pastora koji je direktor evangeličke organizacije Levant Ministries. Carlson je potom odletio u zračnu luku Ben Gurion na dvoipolsatni intervju s Mikeom Huckabeejem, američkim veleposlanikom u Izraelu, baptističkim svećenikom i bivšim guvernerom Arkansasa.

Ako itko želi razumjeti današnje bliskoistočne evangelike, trebao bi poslušati Abrahamovu potresnu osobnu priču. Njegova majka je preživjela pucnjavu od strane Izraelaca. Kad je imao 10 godina, izraelski vojnici bacili su ogroman kamen na susjeda, ubivši ga na mjestu. Abraham je rekao da je Izrael granatirao baptističku crkvu u Gazi koju je njegova supruga pohađala kao dijete i da su izraelski snajperisti ubili pijanisticu druge crkve u Gazi. Možda ne bi iskrvarila do smrti, rekao je Abraham, da su Izraelci dopustili kolima hitne pomoći da je spase. Umjesto toga, rekao je pastor, njezino tijelo je pokazivalo znakove kao da ju je pregazio tenk.

Abrahamova priča radikalno se razlikuje od onoga što je Huckabee rekao Carlsonu, a to je bila mješavina dehumanizacije stanovnika Gaze, neutemeljenih generalizacija i ponavljanja rasističkih izraelskih teza do mučnine. Pokazao je potpunu odvojenost od svega što ima veze s Palestincima, uključujući bilo kakvo priznavanje palestinske nacionalnosti ili teritorija. Izjavio je da je okupirana Zapadna obala zapravo dio povijesnog Izraela, nazivajući je Judejom i Samarijom. Preuzeo je na sebe da predstavlja, brani i izražava ponos izraelskim ratnim strojem, za koji je inzistirao da je humaniji od bilo koje druge vojske, uključujući i američku.

Intervju s Huckabeejem nastao je nakon razmjene poruka na društvenoj mreži X koja je završila time što je Huckabee izazvao Carlsona da dođe u Izrael kako bi veleposlanik mogao objasniti što znači kršćanski cionizam.

Kad se Carlson našao pred njim, Huckabee nije mogao objasniti kako se američka politika primjenjuje na stih iz biblijske Knjige Postanka o tome kako je Bog potomcima patrijarha Abrahama dao zemlju koju Izrael sada zauzima. Carlson je probušio rupe u Huckabeejevoj koncepciji o tome tko su točno Abrahamovi potomci i jesu li sadašnji sekularni vođe Izraela, čije su obitelji došle iz Istočne Europe, dostojni ovog božanskog djela, koje se, kako je Huckabee više puta tvrdio, odnosi na zemlju od Nila do Eufrata – od Egipta do Iraka – čak i ako sadašnja izraelska vlada trenutno ne polaže pravo na cijelu zemlju.

Huckabee je zvučao više kao član Likud stranke izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nego kao predstavnik američkog naroda.

Vlč. Fares Abraham usredotočio se na druge biblijske reference – Isusovo učenje da njegovo kraljevstvo nije zemaljski entitet i da se svi ljudski životi, stvoreni na sliku Božju, moraju sačuvati pod svaku cijenu.

Kad sam razgovarao s Abrahamom nakon Carlsonovog intervjua, inzistirao je da mu je glavna briga uputiti pastoralni poziv američkoj crkvi. „Pozvao sam kršćane da izravno slušaju palestinske kršćanske glasove, da mole, da se informiraju, da posjete regiju i da se solidariziraju sa živim Tijelom Kristovim u Svetoj zemlji“, rekao je.

Naglasio je da „intervju nije bio o polarizaciji, već o buđenju i vjernom svjedočenju“.

Sumnjivo je da će takav poziv utjecati na washingtonsku politiku prema Bliskom istoku. Umjesto toga, nadolazeća odluka o ratu protiv Irana vjerojatno će biti donesena imajući na umu Huckabeejeve fantazije o velikom Izraelu. Međutim, trebali bismo se zapitati koji je put do mira, prenosi religionews.com.

