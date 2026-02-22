Svijet

Američki ambasador šokirao izjavom o Izraelu, stigla reakcija iz Saudijske Arabije

Objavljeno prije 1 sat

Saudijska Arabija najoštrije je reagovala na izjave američkog ambasadora u Izraelu Mikea Huckabeea koji je poručio da bi bilo prihvatljivo da Izrael preuzme kontrolu nad cijelim Bliskim istokom, uključujući i okupiranu Zapadnu obalu.

U saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, Rijad je njegove komentare ocijenio kao neodgovorne i u suprotnosti s međunarodnim pravom, Poveljom Ujedinjenih nacija i ustaljenim diplomatskim normama.

Naglašeno je da takve izjave predstavljaju opasan presedan, posebno jer dolaze od visokog američkog zvaničnika, te da podrivaju odnose SAD-a sa zemljama regije.

Iz saudijskog ministarstva upozoravaju da ovakvi stavovi mogu imati ozbiljne posljedice po globalni mir i sigurnost, jer podstiču tenzije i dovode u pitanje principe suvereniteta i međunarodno priznatih granica.

Rijad je pozvao američki State Department da jasno precizira zvaničan stav Washingtona, ističući da su Huckabeeove izjave naišle na osudu brojnih zemalja.

Na kraju, Saudijska Arabija je ponovila svoj dugogodišnji stav da je trajni i pravedni mir moguć jedino kroz okončanje okupacije i realizaciju rješenja o dvije države, koje podrazumijeva uspostavu nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine, sa istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom


