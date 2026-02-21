Košarka

Zvižduci i prekid himne BiH uoči finala Kupa u Banja Luci

Objavljeno prije 30 minuta

Košarkaši Borca i Bosne večeras od 20:00 sati u dvorani Borik u Banjoj Luci igraju finale Kupa „Mirza Delibašić“, utakmicu koja bi trebala biti praznik sporta i podsjetnik na veličinu jednog od najvećih košarkaša u historiji Bosne i Hercegovine.

Ipak, uvertira finalnom susretu ostala je u sjeni neprimjerenih scena sa tribina.

Tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, sa dijela tribina čuli su se zvižduci, a himna je prekinuta na 20. sekundi izvođenjaOvakve scene bacit će sjenu na sportski događaj koji bi trebao okupljati, a ne dijeliti.

Ostaje da se vidi hoće li nadležni reagovati na događaje koji su obilježili početak utakmice, ali je jasno da su sramne scene iz Borika zaslužile osudu sportske i šire javnosti,pišu Vijesti


