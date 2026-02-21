Zvižduci i prekid himne BiH uoči finala Kupa u Banja Luci

Ipak, uvertira finalnom susretu ostala je u sjeni neprimjerenih scena sa tribina.

Tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, sa dijela tribina čuli su se zvižduci, a himna je prekinuta na 20. sekundi izvođenjaOvakve scene bacit će sjenu na sportski događaj koji bi trebao okupljati, a ne dijeliti.

Himna BiH izviždana u Banjaluci pic.twitter.com/7LskHkliaZ — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) February 21, 2026

Ostaje da se vidi hoće li nadležni reagovati na događaje koji su obilježili početak utakmice, ali je jasno da su sramne scene iz Borika zaslužile osudu sportske i šire javnosti,pišu Vijesti

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari