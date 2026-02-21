Stravične scene na ZOI: Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Poljska brza klizačica Kamila Selje (25) raskrvavljenog lica završila je sinoć, 20. februara nastup na Zimskom olimpijskim igrama u Milano-Kortini.

U četvrtfinalnoj trci na 1.500 metara zadobila je tešku povredu lica nakon što ju je u sudaru posjekla klizaljka Amerikanke Kristen Santos-Grisvold.

Do nesreće je došlo u zavoju kada je Santos-Grisvold pokušala izvesti nepropisno preticanje.

To je dovelo do sudara u kojem je učestvovala i Italijanka Ariana Fontana. Prilikom pada klizaljka je porezala Selje tačno iznad lijevog oka, a snimak sudara, koji je upozoravamo uznemirujući, možete pogledati u nastavku.Traka zaustavljena, Selje iznesena

Trka je zaustavljena kako bi se Poljakinji pružila pomoć. Nakon nekoliko minuta Selje je na nosilima iznesena iz dvorane.

Pri izlasku s leda podigla je palac prema publici i tako dala znak da je pri svijesti.

U bolnici su obavljene pretrage zbog sumnje na prelom kostiju lica.

Serija nesreća na ZOI u Italiji

Inače, proteklih dana iz Italije stižu ružne vijesti sa sportskih borilišta. Sve je više padova koji rezultiraju povredama sportista na snijegu i ledu. Sve je krenulo na startu takmičenja stravičnim padom američke skijašice Lindzi Von, a jučerašnji dan obilježio je pad Novozelanđanina Finlia Melvila Ajvsa najvećeg favorita u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe.

Short track is pure chaos, high speeds, tight turns, no room for error, blades like knives. Polish skater Kamila Sellier goes down Team USA's Kristen Santos-Griswold slides into her razor-sharp skate blade slices right across Sellier's face!#Olympics2026 pic.twitter.com/7AXcB1HS4G — Sportsman Nate (@foursticks_nate) February 21, 2026

On petak je, 20. februara, iznesen sa terena nakon snažnog pada tokom svog drugog nastupa u kvalifikacijama ZOI u Livinju.

Devetnaestogodišnjem Melvil Ajvsu bolničari su ukazali pomoć nakon što je promašio doskok, snažno udario o tlo te izgubio skije i štapove.

Takmičenje je prekinuto na nekoliko minuta.

Prethodnog dana Kanađanka Kesi Šarp takođe je trebala ljekarsku pomoć nakon pada tokom ženskih kvalifikacija.

Dvostruka kanadska osvajačica olimpijske medalje sada je u stabilnom stanju, objavio je Kanadski skijaški savez,pišu Nezavisne

