Više sunčanog vremena očekuje se danas u Hercegovini i na jugozapadu Bosne

U većem dijelu Bosne pretežno oblačno prije podne, u drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti.

U ranim jutarnjim satima slab snijeg može padati u centralnim i istočnim područjima. Vjetar u Bosni je slab zapadnog i sjeverozapadnog mjera, u Hercegovini umjereno jaka bura,piše Avaz

U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.

U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 7°C.

