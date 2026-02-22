Bolne riječi oca stradalog dječaka: ‘Za smrt sina sistem me kaznio sa 9.000 KM, iz ruksaka mrtvog djeteta ukrali su novac’

Nizu svjedočanstava na demonstracijama mladih u Sarajevu pridružio se i Sead Marevac, otac desetogodišnjeg Hamze koji je 2012. godine tragično stradao pod točkovima kamiona u naselju Stup. Njegovo obraćanje, ispunjeno bolom i ogorčenjem prema pravosudnom i policijskom aparatu, dodatno je ogolilo osjećaj nepravde koji dijeli okupljena masa.

Apsurd sistema: Dječak stopostotni krivac, vozač na slobodi

Marevac je podsjetio javnost na slučaj u kojem je njegov desetogodišnji sin, koji je stradao na opasnoj dionici bez ispravnog semafora, proglašen stopostotnim krivcem za vlastitu smrt. S druge strane, kako ističe otac, vozač kamiona nije proveo ni dan u zatvoru, niti mu je oduzeta vozačka dozvola, prenosi N1.

Posebno teške optužbe iznio je na račun sudskog vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, optužujući ga da je manipulisao činjenicama i “izmislio uglove koji u geometriji ne postoje” kako bi usmjerio sudski proces. Upozorio je okupljene da sprega korumpiranih vještaka, sudija, tužilaca i policijskih komandira predstavlja najveće zlo u gradu.

“Ukrali su 10 maraka od mrtvog djeteta”

Najemotivniji i najšokantniji trenutak govora bio je opis navodnog odnosa policije prema dokazima i ličnim stvarima stradalog dječaka. Prisjetio se trenutka kada je preuzeo dječakov ruksak od tadašnjeg šefa Odjela za saobraćaj, Hasana Dupovca.

– Lično sam predao torbu policajcu Dupovcu. U njoj je bilo 10 maraka Hamze za doručak. Kada nam je vratio, uzeli su tih 10 maraka iz dječijeg ruksaka. Molim vas, svugdje sam to prijavio, bio sam i u unutrašnjoj kontroli. Niko nije pokrenuo postupak da vidi ko je otvarao Hamzinu torbu, ko je uzeo taj novac, odnio ga svom djetetu i rekao ‘ovo sam ukrao od mrtvog djeteta’ – ispričao je vidno potreseni otac.

Pitanje ratnog vojnog invalida: Da li smo se borili za ovakvu državu?

Tragedija porodice Marevac nije završena samo gubitkom djeteta. Sistem ih je, kako tvrdi Sead, dodatno kaznio obavezavši ih da plate 9.000 konvertibilnih maraka sudskih troškova po izgubljenom parničnom postupku,piše Depo

Kao ratni vojni invalid, svoje je obraćanje omladini zaključio bolnim podsjećanjem na vlastitu žrtvu u odbrani zemlje.

– Ja više nemam djece, moja loza stara 300 godina je uništena. Dva puta sam ranjen na brdu Žuč, mi smo vas branili, dali smo sebe. Da li smo se borili za ovakvu državu i ovakve korumpirane vođe? – upitao je Marevac na kraju, uzrokujući snažne reakcije podrške među demonstrantima.

