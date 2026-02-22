Fudbal

Džeko briljirao u golijadi, Schalke ponovo na vrhu tabele

Objavljeno prije 1 sat

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko nastavio je s fantastičnim partijama u dresu FC Schalke 04, predvodeći svoj tim do spektakularne pobjede 5:3 u 23. kolu 2. Bundeslige.

Tim iz Gelsenkirchena ovim trijumfom se vratio na prvo mjesto tabele sa 46 bodova, uz minimalnu prednost u odnosu na SV Darmstadt 98 i SV Elversberg.

Utakmica je počela autogolom Hugoneta u 15. minuti, nakon čega je Magdeburg brzo uzvratio preko Nollenbergera. Ipak, u 39. minuti Džeko je pokazao klasu – nakon ubačaja Aouchichea majstorski je pogodio glavom za 2:1.

Početkom drugog poluvremena Karaman je iz penala povećao na 3:1, ali su gosti smanjili preko Zukowskog. U 65. minuti ponovo je u centru pažnje bio Džeko – fenomenalnim lažnjakom izbacio je čuvara i asistirao Dejan Ljubičić za 4:2. Samo tri minute kasnije Karaman je drugim golom riješio pitanje pobjednika, dok je konačnih 5:3 postavio Zukowski iz penala u finišu susreta,pišu Vijesti

Nevjerovatna statistika Džeke dodatno dobija na težini – u samo pet odigranih utakmica za Schalke upisao je četiri gola i tri asistencije, potvrdivši da je i dalje igrač koji pravi razliku i nosi svoj tim ka vrhu tabele.


