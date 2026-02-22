Ne, gospodo, oni nisu SDA botovi: Šaran, Muratović, Delibašić, Turčalo, Mujkić i Štukan na jučerašnjim protestima uz mlade

I dok stranke vlasti već danima bunt mladih zbog smrti njihovog kolege studenta Erdoana Morankića, kojeg je usmrtilo vozilo javnog prijevoza, danima pokušavaju minimizirati bunt građana stavljajući to u kontekst SDA i opozicije, realnost ih je žestoko demantovala.

Svaljivanje svega na opoziciju, iako se i sami ponašaju kao opozicija, pokazalo se katastrofalnim.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta i dalje govori o nekim pipcima u GRAS-u s kojim se ne mogu izboriti, a situacija je ovakva: On je ministar saobraćaja već sedam godina, a direktor GRAS-a je njegov Ilidžanac i stranački kolega već pet godina.

Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole: Sam je odgovoran

Priča se o nekim tobože uhljebljenim neradnicima iz ranijeg perioda, koji vrše opstrukcije, no zar je moguće da nakon toliko godina se nije mogao dati otkaz nekome ko svjesno krši Ugovor u radu, ukoliko je to već tako?

Da li je i SDA kriva što SDP-ova uprava GRAS-a ponudi stupidno objašnjenje da je vozač javnog prijevoza sam kriv zato što tri godine vozi bez vozačke dozvole. U svakom preduzeću gdje imate profesionalne vozače traži se provjera ovakvih stvari, ali očito ne i za Mujagića i ekipu koji vjeruju vozačima i koji bi i “zavezani sjeli u tramvaj”.

No, vratimo se na početak teksta i proteste. “Narkomani”, “jedna stranka pokušava preuzeti proteste”, “oni nisu ni studenti”, samo su neka od pojašnjenja koja se već danima vrte po botovskim Facebook profilima i izjavama “nezavisnih analitičara” bliskih Trojki. Posebno je skandalozna izjava da nema šta među mladim tražiti oni koji nisu studenti, niti članovi akademske zajednice, kao da oni manje vrijeme.

Hana Hadžiavdagić na protestima: “Vraćam konju glavu kad vi vratite pare”

Ipak, sve te tvrdnje o tome ko je na protestima su im se jučer obile o glavu. Prvo je novinarka Emela Burdžović pozvala na jučerašnje proteste, a onda i influenserica Hana Hadžiavdagić. Naravno, i oni su pokušali se diskreditovati, no jučer su među masom se pojavile brojne javne ličnosti koje su podržale mlade.Frontmen Letu Štuka Dino Šaran bio je na protestima i davao izjavu za N1.

– Sistem treba mijenjati iz temelja – bila je jasna njegova poruka.

Što se tiče muzičara, tu je bio i Sejo Boy, inače poznat po kritikama na račun vlasti.

Glumica Mona Muratović je zajedno sa suprugom novinarom Dankom Delibašićem i svojom djecom došla među mlade.

– Ako ovo ozbiljno ne shvatimo čeka nas novi val odljeva mozgova, ako ozbiljno ne čujemo ovu djecu koja su danas ovdje. Možda upravo manjak artikulacije šta hoće jeste pokazatelj na koliko nivoa je ta frustracija naše djece. Moramo pokazati da ih čujemo, da nam je stalo, da je ovo nepravedno. Ja stalno mislim na Erdoana i njegove roditelje, na sve roditelje koji su izgubili djecu. Nijedno dijete ne zaslužuje ovo dok čeka tramvaj – rekla je kroz suze za N1 Mona Muratović.Bot SDA nije sigurno ni dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo, koji je poručio za naš medij da je nevjerovatno da je za 18 mjeseci stradalo više od 30 ljudi, a da nema odgovornosti.Bot SDA nije ni Asim Mujkić, koji je poznat u akademskoj zajednici po svojim ljevičarskim stavovima. On jeste sataniziran u krugovima SDP-a još od 2014. godine zato što je učestvovao u plenumima građana nakon velikih protesta, no to ne znači da je postao neki desničar kojeg plaća SDA. On je samo nezadovoljni stanovnik ovog grada koji želi stati uz studente s kojima godinama nesebično dijeli znanje.O Feđi Štukanu je mnogo toga poznato, o puno stvari je i otvoreno govorio, ali vezivati njega za opoziciju bilo bi potpuno nesuvislo i van svakog razuma,piše Avaz

Pa eto, ukoliko može, neka Trojka, “nezavisni analitičari”, botovi, pojasne otkud ovi ljudi na protestima, ako iza njih stoji SDA, kako tvrdite?

