Policija uletjela u podrum zbog dojave o požaru, unutra zatekla 56 mladića s povezima na očima

Policijska snimka zabilježila je šokantan prizor u podrumu kuće bratstva Alpha Delta Phi na Univerzitetu u Iowi – 56 mladića s povezima na očima, bez majica i prekrivenih neidentificiranim tvarima. Policajci su stigli 15. novembra 2024. zbog dojave o požaru, ali umjesto plamena naišli su na scenu ponižavajućeg inicijacijskog rituala poznatog kao “hazing”.

Jedan od policajaca na snimci naredio je okupljenim mladićima da skinu poveze s očiju, ali nitko se nije pomicao. “Već sam dao višestruke naredbe da se isprazni prostorija i izađe van, ali nitko se ne miče. Očito ovo shvataju prilično ozbiljno”, rekao je policajac. Neugodan miris koji se širio iz podruma dodatno je ukazivao da su prilike bile daleko od bezazlenih, piše Dnevno.hr.

Uhapšeni tvrdio da su “pokriveni vodom”

Joseph Gaya (22) ispitan je tokom pretresa, nonšalantno pijući i pušeći vape dok su policajci pretraživali prostorije, inzistirajući da je tvar kojom su muškarci bili prekriveni “samo voda”. Pri predaji lične karte policiji dodao je: “Mislim da je lažna.” Univerzitet u Iowi kasnije je potvrdio da Gaya u vrijeme incidenta nije bio student, uprkos tvrdnjama koje je dao policiji.

Na snimci je zabilježen i njegov prostački ispad prema policajcima: “Nemate ništa, nemate ništa, je*eno nemate ništa. Ovdje nema požara, nema ničega.” Gaya je uhapšen i optužen za ometanje službenih osoba dan nakon incidenta, ali optužbe su odbačene godinu dana kasnije. Nakon toga oglasio se smirenim tonom: “Protekla godina bila je izazovna, ali zahvalan sam što je slučaj odbačen i što je istina prepoznata. Duboko cijenim trud mojih advokata, Dana Vondre i Brianne Potts. Radujem se što ću ovo ostaviti iza sebe i usredotočiti se na budućnost.”

Bratstvo suspendirano do 2029. godine

Hazing je zabranjen i na Univerzitetu u Iowi i prema zakonu države Iowe. Bratstvo Alpha Delta Phi suspendirano je s univerziteta u maju 2025., a zabrana bi trebala biti ukinuta 2029. godine. Univerzitet u Iowi saopštio je da je poduzeo hitne mjere te da će slijediti disciplinski postupak koji predviđa sankcije za hazing, nedolično ponašanje i upotrebu alkohola i ilegalnih droga.

“Sveučilište je posvećeno zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih studenata te će reagirati na svako ponašanje koje ugrožava njihovu sigurnost. Od bratstava se, kao registriranih studentskih organizacija, očekuje da podržavaju vrijednosti univerziteta, a od njihovih članova da se pridržavaju Kodeksa studentskog života”, stoji u saopštenju.

