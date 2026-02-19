Velika Britanija nije dala SAD-u dopuštenje za korištenje baza RAF-a za napade na Iran

SAD su u prošlosti koristile RAF Fairford u Gloucestershireu i britanski prekomorski teritorij Diego Garcia u Indijskom oceanu za izvođenje napada u regiji Bliskog istoka, piše BBC.

The Times izvještava da je najnovija kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa na sporazum Sir Keira Starmera o predaji otoka Chagos Mauricijusu i ponovnom zakupu zajedničke britansko-američke vojne baze potaknuta time što je Velika Britanija uskratila dopuštenje za korištenje baza.

Glasnogovornik britanske vlade rekao je: “Uobičajeno ne komentiramo operativna pitanja.”

SAD vrši pritisak na Iran da pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa.

Zaprijetila je mogućim udarima ako to ne učini te je premjestila ratne brodove, zrakoplove i drugu vojnu imovinu u regiju u pripremi za mogući udar.

Istodobno, zabilježen je određeni napredak u razgovorima između američkih i iranskih pregovarača u Švicarskoj.

U četvrtak je Trump rekao da će svijet saznati “u sljedećih, vjerojatno, 10 dana” hoće li SAD postići dogovor s Iranom ili poduzeti vojnu akciju.

Glasnogovornik britanske vlade rekao je: “U tijeku je politički proces između SAD-a i Irana koji Ujedinjeno Kraljevstvo podržava.”

“Iran nikada ne smije biti u mogućnosti razviti nuklearno oružje, a naš prioritet je sigurnost u regiji.”

Sir Keir je u utorak telefonski razgovarao s Trumpom, nakon što je američka vlada dala formalnu podršku sporazumu s Chagosom.

Times izvještava da su njih dvojica razgovarali o Trumpovom ultimatumu Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, a Trump je sljedećeg dana dao izjavu u kojoj napada sporazum s Chagosom.

Insajderi vjeruju da su pripreme Pentagona za moguće napade na Iran – koji bi potencijalno mogli biti pokrenuti s Diego Garcije – možda promijenile predsjednikovo shvaćanje značaja otoka, najvećeg u arhipelagu Chagos.

Trump je to spomenuo u svojoj objavi na Truth Social, rekavši: “Ako Iran odluči ne sklopiti sporazum, Sjedinjene Države bi mogle biti nužne da koriste Diega Garciju i lokaciju zračne luke [RAF] u Fairfordu [Gloucestershire] kako bi iskorijenile potencijalni napad vrlo nestabilnog i opasnog režima.”

Ni RAF Fairford ni Diego Garcia nisu korišteni u američkim napadima izvedenim prošle godine na iranska nuklearna postrojenja.

U to vrijeme, visoki izvor iz britanskog ministarstva obrane rekao je da Washington nije tražio dopuštenje.

RAF Fairford i druge britanske vojne baze SAD su nedavno koristile kao potporu vojnoj operaciji zapljene registriranog tankera poznatog kao Bella 1 ranije ove godine.

Ali ta je operacija provedena uz punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Ministri su tada rekli da je operacija opravdana prema međunarodnom pravu.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva vjerojatno bi primijenila pitanja međunarodnog prava kako bi opravdala podršku bilo kakvoj američkoj vojnoj akciji u Iranu.

Prema dugogodišnjem sporazumu, SAD bi prvo morao zatražiti korištenje bilo koje britanske suverene vojne baze prije nego što provede vojne operacije.

Prema međunarodnom pravu, ne postoji razlika između države koja provodi napad i onih koje su podržale tu državu, ako potonja ima “saznanje o okolnostima međunarodno protupravnog djela”.

U siječnju je politički urednik BBC-a Chris Mason pitao Sir Keira podržava li potencijalni američki napad na Iran.

U to vrijeme, premijer je odgovorio da razgovara sa saveznicima o tome kako spriječiti Iran da razvija nuklearne aktivnosti i ubija prosvjednike.

„Cilj je da Iran ne bi trebao biti u mogućnosti razviti nuklearno oružje. To je izuzetno važno“, rekao je.

„I naravno da se moramo suočiti s činjenicom da oni vrše represiju nad prosvjednicima, ubijaju ih. Groteskno je što se događa. I zato je na tome naš fokus i surađujemo sa saveznicima u tom cilju.“

