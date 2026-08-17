Boeing jedva poletio u Minhenu: Za dlaku izbjegnuta katastrofa

To je mogla biti vatrena kugla sa stotinama poginulih da piloti nisu uspjeli ponovo podići avion“, rekao je stručnjak za avijaciju Heinrich Großbongardt za Njemačku novinsku agenciju (dpa). Dodao je da su ljudi bili ugroženi i izvan prostora aerodroma.

Boeing 787 aviokompanije Vietnam Airlines poletio je u subotu poslijepodne tek nakon što je prešao kraj južne piste. Videozapisi polijetanja prikazuju velike oblake prašine i snažno podrhtavanje u kabini. Prema informacijama platforme „Aviation Herald“, prije polijetanja su najmanje kočnice na desnoj strani aviona bile blokirane.Zbog male brzine pri polijetanju, rep aviona udario je o pistu i teško je oštećen. Prilikom kasnijeg slijetanja na sjevernu pistu uništene su i gume glavnog stajnog trapa,pišu Vijesti

Prema informacijama aerodroma, putnici su nepovrijeđeni autobusima prevezeni u zgradu aerodroma.

Tačan tok incidenta sada treba utvrditi Savezna služba za istragu avionskih nesreća, rekao je Großbongardt. Pomoću uređaja za bilježenje podataka o letu i snimača razgovora u pilotskoj kabini bit će potrebno utvrditi šta se događalo u kokpitu.

Istraga će trajati mjesecima. Jedno od pitanja bit će zašto posada nije pravovremeno prekinula polijetanje. Minhenska pista duga je 4.000 metara i, prema riječima stručnjaka, pruža dovoljno sigurnosne rezerve za takvu proceduru.

Ovaj incident, prema riječima stručnjaka, ne predstavlja razlog za dovođenje u pitanje sigurnosti aviona iz serije Dreamliner američkog proizvođača Boeing.

„787 je apsolutno siguran putnički avion“, rekao je Großbongardt, koji je do 2004. godine bio portparol Boeinga za Njemačku.

Nedavno se avion Lufthanse ovog tipa na aerodromu u Frankfurtu prevrnuo na nos jer je prednji stajni trap otkazao dok je avion bio na zemlji. Uzrok je, kako je tada utvrđeno, bio propust prilikom održavanja.

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