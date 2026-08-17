Alajbegović danas igra novu utakmicu za Juventus

Bh. reprezentativac Kerim Alajbegović danas bi trebao upisati treći nastup za svoj Juventus.

Klub iz Torina će na Allianz Stadiumu odigrati testnu utakmicu protiv ekipe Juventus Next Gena, inače mlade ekipe italijanskog velikana.Alajbegović se nalazi među igračima koji konkurišu za predstojeću utakmicu, dok su pojedini fudbaleri Juventusa prebačeni u ekipu Next Gena za koju će danas igrati,pišu Vijesti

Jedan od njih je i Adin Ličina, mladi reprezentativac Njemačke koji ima bh. korijene.

Podsjetimo, Alajbegović je do sada dva puta nastupio za Juventus i to na pripremama u Australiji, gdje je za svoj novi klub zaigrao u duelima sa Interom i Palermom.

Utakmica Juventusa i Juventus Next Gena igra se s početkom u 18 sati.

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