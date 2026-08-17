Vozili skoro 100 kilometara, pa skontali da im je sin mrtav

Tragedija se dogodila jučer oko 7:30 na autocesti A21 između Torina i Piacenze, na dionici između čvorova Casteggio i Voghera. Porodica rumunskog porijekla krenula je prema Torinu. Za volanom je bio otac, majka je sjedila pored njega, dok je njihov sin bio na stražnjem sjedištu,pišu Vijesti

Tokom vožnje mladić je prestao odgovarati roditeljima, ali su vjerovali da je zaspao. Nakon nekog vremena pokušali su ga probuditi, no kada nisu dobili nikakav odgovor, zaustavili su vozilo na odmorištu. Tada su shvatili da je bez svijesti i da nema otkucaja srca.

Odmah su pozvali hitnu pomoć, ali je ljekar po dolasku mogao samo potvrditi njegovu smrt. Prema navodima italijanskih medija, 31-godišnjak je doživio srčani udar. Roditelji su kazali da je ranije imao blaže probleme sa srcem.

Posljednji razgovor sa sinom vodili su otprilike 100 kilometara prije zaustavljanja. Pretpostavlja se da je smrt nastupila iznenada i da mladić nije stigao zatražiti pomoć.

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