Armin Spahić napušta Velež: Rođeni za njegov transfer dobivaju 300.000 eura

FK Velež ostao je bez jednog od svojih standardnih prvotimaca. Armin Spahić jučer je odigrao posljednju utakmicu u dresu mostarskih Rođenih, nakon čega će karijeru nastaviti u Rusiji. Spahić će karijeru nastaviti u jednom od ruskih klubova, no ime novog kluba za sada nije poznato.Ono što je poznato jest da će Velež od njegova transfera zaraditi 300.000 eura, što predstavlja značajan financijski prihod za mostarski klub. Spahić je posljednji nastup za Velež upisao u utakmici 2. kola WWin lige BiH protiv Krupe. Mostarski sastav na gostovanju je poražen rezultatom 2:0.U redove Veleža Spahić je stigao početkom 2026. godine, kada je potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu. U kratkom razdoblju nametnuo se kao standardni član početne postave. Prije dolaska u Velež nastupao je za Tuzla City, dok je tijekom karijere u Bosni i Hercegovini nosio i dresove Gradine te TOŠK-a,piše Hercegovina.in

Njegov odlazak bit će svakako hendikep za Velež u nastavku sezone, ali će mostarski klub istodobno ostvariti značajan prihod od transfera.

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