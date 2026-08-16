Pakao u Grčkoj: Automobili završavali u moru, grom pogodio ženu

Snažno nevrijeme pogodilo je u subotu poslijepodne istočni Mani na jugu Peloponeza u Grčkoj, izazvavši velike poplave, bujice i ozbiljne probleme na cestama i infrastrukturi.Obilna kiša padala je oko dva sata, a količina vode bila je izuzetno velika. Na širem području istočnog Manija palo je oko 140 tona vode po hektaru, što je izazvalo nagli porast vodostaja i poplave.

Vatrogasci su primili oko 50 poziva, a većina intervencija odnosila se na vozače koji su ostali zarobljeni u vozilima zbog poplavljenih cesta.Najviše problema zabilježeno je u mjestima Oitilo, Karavostasi i Alypa. Zamjenica gradonačelnika Georgija Lirofoni navela je da je voda odnijela automobile prema moru, dok je velika šteta zabilježena i na cestama i mostovima.

– Automobile je voda odnijela u more, a velika šteta nastala je i na cestovnoj mreži, kako na kolnicima tako i na mostovima – rekla je Lirofoni.

Više stanovnika zatražilo je evakuaciju s ugroženih područja, dok su službe za vanredne situacije bile angažovane na više lokacija.

Ženu udario grom u automobilu

Posebno ozbiljan incident dogodio se kada je žena povrijeđena nakon udara groma dok se nalazila u automobilu.

Prema dostupnim informacijama, radilo se o indirektnom udaru groma. Zbog posljedica nevremena pristup mjestu događaja bio je izuzetno otežan.

Na teren su odmah upućeni ljekar i ekipa hitne pomoći iz Zdravstvenog centra Areopoli, uz pomoć policije. Nakon što su uspjeli doći do povrijeđene žene, ona je prevezena u Opću bolnicu u Sparti, prenosi ERT News,piše Avaz

Prema dosad dostupnim informacijama, njen život nije bio ugrožen. U bolnici je zadržana iz predostrožnosti i radi dodatnih pregleda.

Ako rezultati pregleda budu uredni, očekuje se da će biti puštena iz bolnice.

Grčka na udaru nevremena

Nevrijeme je izazvalo velike probleme na području istočnog Manija, a lokalne vlasti i službe nastavile su sanirati posljedice poplava i oštećenja na infrastrukturi.

Stanovnici su snažno nevrijeme opisali kao neuobičajeno i izuzetno intenzivno za ovo doba godine.

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