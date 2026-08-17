Slaven Kovačević: Probosanske političke opcije moraju iskoristiti ustavan način deblokade državnih institucija

Političke blokade rada državnih institucija Bosne i Hercegovine, koje su, prema riječima Slavena Kovačevića, savjetnika člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, u proteklom mandatu obilježile djelovanje HDZ-a BiH i SNSD-a, zahtijevaju domaći odgovor i pronalaženje mehanizama za deblokadu institucija.Ustavni mehanizmi

Kovačević smatra da Bosna i Hercegovina ne može trajno čekati da međunarodni predstavnici rješavaju unutrašnje političke krize, nakon čega bi se, kako navodi, strankama koje su učestvovale u blokadama nudili politički ustupci.

– Mi ne možemo vječno čekati da blokade u Bosni i Hercegovini rješavaju stranci, pa da se onda na osnovu toga nude politički ustupci HDZ-u i SNSD-u ili bilo kome drugome – poručio je Kovačević.

Prema njegovom mišljenju, takva politika dugoročno slabi državu i njene institucije, ali istovremeno postaje izvor novih političkih tenzija i destabilizacije.

Kovačević ukazuje i na mogućnost korištenja ustavnih mehanizama za prevazilaženje blokada, uključujući preuzimanje određenih nadležnosti kada je to potrebno za funkcioniranje države.

– Ukoliko se blokade HDZ-a i SNSD-a nastave, te shodno tome Bosna i Hercegovina ne bude mogla ispunjavati međunarodne obaveze i time zaštititi svoj međunarodno-pravni subjektivitet, odgovarajuće institucije Bosne i Hercegovine mogu na ustavan način preuzeti nadležnosti kako bi se odblokirao rad državnih institucija – naveo je Kovačević,piše Avaz

Talačka kriza

On smatra da BiH mora pronaći način da sama prevaziđe političke blokade i osigura nesmetan rad svojih institucija, umjesto da se svaki put čeka intervencija međunarodne zajednice.

– Bosna i Hercegovina mora iznaći način da izađe iz talačke krize u koju su je stavili HDZ i SNSD, te popustljiva politika onih koji trenutno dijele vlast sa njima – zaključio je Kovačević.

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