Dnevni horoskop za 17. avgust.2026.

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete imati mnogo energije, ali će biti važno da je usmjerite na pravi cilj. Ne ulazite u rasprave koje ničemu ne vode – jedna mirna rečenica može rešiti više nego deset objašnjenja. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor.

Bik

Danas ćete željeti sigurnost i jasne odgovore, naročito kada je riječ o novcu i poslu. Ne žurite sa odlukom ako osjećate da nemate sve informacije. U ljubavi ćete posebno cijeniti pažnju i male znakove nježnosti.

Blizanci

Bićete komunikativni i puni ideja, pa je ovo odličan dan da završite ono što ste odlagali. Neko bi mogao da vam saopšti vijest koju dugo čekate. U emotivnim odnosima budite iskreni – partner može mnogo bolje da vas razumije nego što mislite.

Rak

Dan donosi potrebu da se malo povučete i posvetite sebi. Nemojte preuzimati tuđe probleme na svoja leđa ako već imate dovoljno svojih obaveza. U ljubavi vas očekuje topliji i mirniji period, a slobodni Rakovi mogli bi da primijete nečiju pažnju.

Lav

Vaš trud konačno može biti primijećen, posebno na poslu ili u situaciji u kojoj ste dugo pokušavali da dokažete svoje sposobnosti. Ipak, nemojte dozvoliti da vas ponos spreči da prihvatite dobar savjet. U ljubavi ćete želeti više pažnje i otvorenosti.

Djevica

Danas ćete imati potrebu da sve držite pod kontrolom, ali ne mora baš sve da bude savršeno. Jedna neočekivana promjena mogla bi se pokazati kao dobra stvar. Na emotivnom planu sledi razgovor koji može donijeti više jasnoće.

Vaga

Pred vama je dan za dogovore, razgovore i rešavanje nesporazuma. Ako ste u posljednje vrijeme nešto prećutkivali, sada je pravi trenutak da kažete šta zaista mislite. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu koja će im odmah privući pažnju,piše Mondo

Škorpija

Intuicija vam je danas posebno jaka i trebalo bi da je poslušate. Ne vjerujte svemu što čujete – neke informacije mogu biti nepotpune ili namerno prećutane. U ljubavi slijedi zanimljiv preokret koji bi mogao da promijeni vaš pogled na jednu osobu.

Strijelac

Bićete željni promjena i novih iskustava, a dan vam može doneti upravo ono što vam je nedostajalo – malo uzbuđenja. Dobar je trenutak za planiranje putovanja ili novog poslovnog poduhvata. U ljubavi ne komplikujte stvari koje mogu biti jednostavne.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali danas konačno možete napraviti red i završiti ono što vas već neko vrijeme opterećuje. Finansijska situacija ide ka stabilnosti, pod uslovom da ne pravite impulsivne troškove. U ljubavi će vam prijati sigurnost i iskren razgovor.

Vodolija

Jedna osoba iz vašeg okruženja mogla bi vas iznenaditi svojim postupkom ili ponudom. Nemojte odmah odbaciti nešto samo zato što nije dio vašeg prvobitnog plana. Na emotivnom planu očekuje vas zanimljiva komunikacija i mogućnost novog početka.

Ribe

Danas ćete biti posebno osjetljivi na tuđe raspoloženje, zato birajte društvo koje vam prija. Poslovna situacija zahtijeva malo više koncentracije, ali nema razloga za brigu. U ljubavi ćete željeti bliskost, a iskren razgovor može vam vratiti osjećaj sigurnosti.

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