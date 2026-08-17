Emina Jahović kupila stan od milion eura, odmah naišla na problem

Poznata kao osoba koju ne drži mjesto, Emina se seli svake dvije godine, a ovoga puta je donijela odluku da se iz mirnog azijskog dijela Istanbula preseli u sami centar grada – u evropski dio.

Početkom ljeta preselila se u luksuzan stan u prestižnom kvartu Bejolu, blizu čuvenog trga Taksim. Za novu nekretninu od 100 kvadratnih metara sa očaravajućim pogledom na Bosfor pjevačica je izdvojila čak milion eura.

Međutim, sama selidba nije prošla nimalo lako. Zbog ogromne količine stvari koje pevačica poseduje, proces preseljenja se odužio na čak skoro dva mjeseca.

Iako je Emina oduševljena novim domom koji je uredila po sopstvenom ukusu, prelazak iz mirnog okruženja u centar gradske vreve donio je i neočekivane izazove.

Dok je u starom stanu, okruženom šumom i zelenilom, imala potpuni mir, u novoj zgradi se suočava sa ogromnom bukom,pišu Vijesti

“Ja se inače selim na dvije godine. Volim da se selim. To mi se sviđa, a i malo mi je takva sudbina da se selim. Volim mijenjati prostor i enterijer u kome živim u zavisnosti od svog raspoloženja…”, započela je Emina, pa nastavila:

“Imam prelijep pogled na Bosfor i osjećam se fenomenalno kad se probudim ujutru, ali je tolika buka da je to nevjerovatno. Pomislila sam: ‘Što mi je ovo trebalo, zašto sam ovdje?’. Kažu da se sluh adaptira i na to, pa ćemo vidjeti”.

Novi dom pop zvijezde opremljen je najluksuznijim detaljima, ali je ujedno u potpunosti prilagođen njenom zdravom načinu života i potrebama njenih sinova.

Tako Emina u stanu ima ličnu teretanu u kojoj svakodnevno trenira, dok je dnevni boravak funkcionalan i praktičan kako bi njeni sinovi uživali u udobnosti.

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