Izrael upozorava da bi mogao samostalno napasti Iran zbog prijetnje balističkim raketama

Ovaj napor dolazi nakon što su prošlu sedmicu u Omanu nastavljeni neizravni pregovori između Washingtona i Teherana, što je prvi službeni razgovor otkako su razgovori prekinuti nakon izraelskih i američkih napada na Iran u junu 2025.

Izraelski dužnosnici uputili oštro upozorenje Washingtonu

Izraelski obrambeni dužnosnici su posljednjih sedmica svojim američkim kolegama prenijeli da iranski program balističkih projektila predstavlja egzistencijalnu prijetnju židovskoj državi, prema sigurnosnim izvorima koje su citirali televizija Channel 12 i The Jerusalem Post.

„Rekli smo Amerikancima da ćemo udariti sami ako Iran prijeđe crvenu liniju koju smo postavili za balističke projektile“, rekao je jedan izvor za Post, dodajući da Izrael još nije dosegao taj prag, ali nastavlja pratiti događaje unutar Irana.

Kanal 12 izvijestio je da je optimizam u izraelskim sigurnosnim krugovima opao nakon indirektnih razgovora u petak, a dužnosnici Tel Aviva zabrinuti su da bilo kakav novi sporazum neće uključivati ​​uslove koje Izrael traži. Prevladavajuća procjena u Tel Avivu je da Iran pokušava kupiti vrijeme pregovorima, a istovremeno ograničava opseg potencijalne izraelske i američke vojne akcije.

Izraelski vojni dužnosnici izložili su američkim kolegama operativne koncepte za degradaciju iranskog raketnog programa, uključujući napade na ključna proizvodna mjesta i proizvodnu infrastrukturu. Jedan obrambeni dužnosnik opisao je trenutni trenutak kao “povijesnu priliku” za zadavanje značajnog udarca iranskim raketnim sposobnostima.

Raspoređivanje američke vojske ulazi u drugu fazu

Sjedinjene Države završile su prvu fazu proširenja svoje vojne prisutnosti na Bliskom istoku i ušle su u drugu fazu jačanja snaga, izvijestio je Channel 12. Raspoređivanje svih planiranih snaga u regiju očekuje se u sljedeć dvije do tri sedmice.

Prema izvještaju, SAD trenutno ima ograničen udarni kapacitet, ali će steći sposobnost za šire operacije kada sve snage stignu. Američke trupe su zračnim putem raspoređene na iransko-turkmenistansku granicu i u Armeniju u posljednja 24 sata, izvijestio je kanal.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) baterije i Patriot protivzračni obrambeni sistemi postavljeni su u otprilike 20 američkih baza diljem Bliskog istoka, izvijestio je Channel 12. Izvješće također navodi da je uspostavljen vojni zračni most između SAD-a, Evrope i američkih baza u regiji, a Britanija je rasporedila šest borbenih aviona F-35 u pratnji dva aviona za dopunjavanje gorivom.

I američka i izraelska vojska nastavljaju pripreme za mogućnost da pregovori propadnu, prenosi turkiyetoday.

