Hrvat koji je napustio Njemačku: “Kriza je u autoindustriji, baušteli…”

Prošle godine zemlju je napustilo više od 20 hiljada hrvatskih državljana, 11 hiljada više nego što se u nju doselilo. Neki su se vratili u Hrvatsku, neki su se preselili u druge države, a neki tek planiraju svoj povratak.

Dnevnik Nove TV razgovarao je s nekima od njih koji se planiraju vratiti.

U potrazi za poslom, prije 10 godina Matej Krtalić sa suprugom i kćerkom stigao je u Njemačku. Danas već peteročlana porodica ima želju vratiti se kući, u Slavoniju.

„Postoje ti neki posebni dani poput Božića, Uskrsa, krštenja, krizmi koje smo propustili. Kad vidiš porodicu i sve prijatelje kako se druže, uživaju, peku prase, naravno da uvijek postoji ta neka želja da se vratiš i da ponovo uživaš u tome“, ispričao je Krtalić.

Matejev otac Stanko kofere za povratak kući već je spakovao.

„Ja i supruga se vraćamo, podstičem i djecu da se vrate. Motiv imamo, imamo dvije prazne kuće u Slavoniji, sad ih trebamo popravljati. Ovdje novac više nije nikakav motiv“, rekao je Stanislav Krtalić. Plan mu je vratiti se za tri mjeseca.

„Ovdje treba sve odjaviti, ja sam sto puta rekao, puno je lakše doći u Njemačku, trbuhom za kruhom. Poneseš ličnu kartu i kofer, a kad se vraćaš, to je puno složenije, moraš odjaviti ovo, ono, puno toga ima, priprema traje barem tri mjeseca“, rekao je.

Mnogi iz Njemačke sele zbog loših ekonomskih prilika, rekao je za Dnevnik Nove TV Andrej, Hrvat koji živi u Minhenu.

„Bar u dijelu građevine i bauštele, tu je mala kriza. Ljudi koji su ostali bez radnog mjesta ili im se smanjila količina posla vraćaju se nazad, a i autoindustrija je duže vrijeme u krizi“, rekao je Andrej Barbir,pišu Vijesti

Treba uzeti u obzir i to da se nisu svi vratili u Hrvatsku. Dio njih je otišao u zemlje koje trenutno nude bolje poslovne mogućnosti. U statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima, pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živjeli niti su se ovdje vratili.

Konkretno, u Hrvatsku se iz Njemačke u posljednje tri godine vratilo više od 14 i po hiljada hrvatskih državljana.

