Riskantan potez japanske premijerke se isplatio: Ubjedljiva pobjeda vladajuće Liberalno-demokratske partije

Birači su u nedjelju njezinoj vladajućoj Liberalno-demokratskoj stranci (LDP) dali uvjerljivu pobjedu, prema izlaznim anketama javne televizije NHK, izvještava CNN.

Na izborima koji su se općenito smatrali referendumom o samom Takaichiju , LDP je osvojio više od 310 od 465 mjesta u donjem domu japanskog parlamenta. To je bio prvi put od Drugog svjetskog rata da je jedna stranka osigurala dvotrećinsku većinu . Šira vladajuća koalicija osvojila je više od 340 mjesta.

U intervjuu za NHK, Takaichi je zahvalio biračima koji su se “usudili izaći na hladnoću i hodati snježnim cestama kako bi glasali”.

„Željela sam da mi birači daju mandat jer sam se zalagala za odgovornu i proaktivnu fiskalnu politiku koja bi značajno promijenila ekonomsku i fiskalnu politiku“, dodala je.

Takaichi, odlučna konzervativka koja uživa podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa , uživa u porastu popularnosti otkako je izabrana za prvu japansku premijerku prije manje od četiri mjeseca. Osvojila je javnost svojom snažnom radnom etikom, vještinama na društvenim mrežama i karizmom, što dokazuju viralni trenuci poput njezine nedavne improvizirane sesije bubnjanja uz K-pop hitove s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom.

Mandat nakon stranačkih skandala

Nadala se da će svoju popularnost pretvoriti u jači mandat za svoju stranku, oslabljenu posljednjih godina skandalom oko zlouporabe političkih sredstava. Zatražila je od japanskih birača novi mandat za provedbu svog programa fiskalne ekspanzije za četvrto najveće svjetsko gospodarstvo – i dobila ga je.

U nedjelju je Takaichi zahvalio Trumpu na podršci ranije ovog mjeseca na X, rekavši da je potencijal saveza SAD-a i Japana “neograničen”.

Snažna dvotrećinska većina

Dvotrećinska većina koju sada ima u donjem domu omogućit će stranci premijera da nadjača gornji dom parlamenta i predloži ustavne amandmane . Izniman rezultat također znači da će LDP i njezin koalicijski partner, Japanska inovacijska stranka , imati dovoljno glasova za predsjedanje svim odborima donjeg doma.

Rezultat izbora dat će Takaichi novi mandat za suočavanje s izazovima poput brzog starenja japanskog stanovništva, rastućih troškova života, slabog jena i pogoršanja odnosa s Kinom.

Put do vrha i stavljanje vašeg položaja na kocku

Takaichi, dugogodišnja zastupnica, prošle je jeseni dospjela na vrh japanske politike nakon što je njezin prethodnik, Shigeru Ishiba, dao ostavku pod pritiskom vlastite stranke nakon niza teških poraza LDP-a.

Postala je čelnica LDP-a 4. listopada, u svom trećem pokušaju, a za premijerku je izabrana 21. listopada, što je iznenađujući trijumf u duboko patrijarhalnom političkom sustavu Japana. Njezina odluka o raspuštanju parlamenta tri mjeseca kasnije bila je, kako je rekla na konferenciji za novinare 19. siječnja, “duboko važna odluka”.

“Ovim potezom takođe dovodim u pitanje svoj položaj premijerke”, rekla je.

Bliskost sa Trampom i međunarodni imidž

Tijekom svog kratkog mandata, Takaichi je uživala neobično visoku razinu podrške, a njezine opuštene i prijateljske interakcije s drugim svjetskim čelnicima odjeknule su. Susrevši se s američkim predsjednikom samo tjedan dana nakon početka njezina mandata, Trump i Takaichi djelovali su više kao stari prijatelji nego državnici.

“Ona je divna”, rekao je Tramp poslovnim liderima nakon sastanka. “Upoznao sam je prilično dobro za kratko vreme.”

Nekoliko dana prije izbora, Trump je dao Takaichi svoju “punu i potpunu podršku”, napisavši na Truth Socialu da se ona “već dokazala kao snažna, moćna i mudra vođa koja istinski voli svoju zemlju”. Dodao je da planira ugostiti Takaichi u Washingtonu u ožujku.

Shinzo Abeovo nasljeđe i usporedbe s Thatcher

Trump je također njegovao bliski odnos s Takaichinim mentorom, bivšim premijerom Shinzom Abeom , koji je ubijen u srpnju 2022. Zbog svog asertivnog stila vođenja i podrške tradicionalnim vrijednostima, Takaichi se često uspoređuje s Margaret Thatcher , koju navodi kao uzor.

No, nije prošlo bez kritika za prvu japansku premijerku. Pod lupom je zbog svog neumornog radnog rasporeda, koji je uključivao sastanke s kolegama u 3 ujutro. Komentari koje je izrekla o Tajvanu , demokratskom otoku na koji Kina polaže pravo, dodatno su zategnuli odnose između Tokija i Pekinga .

Takaichi je prekinula dugu japansku tradiciju dvosmislenosti prema Tajvanu kada je u studenom parlamentu rekla da bi kineski napad na otok – koji se nalazi blizu japanskog teritorija – mogao izazvati vojni odgovor Tokija . Kina je odgovorila otkazivanjem letova, ograničavanjem uvoza japanskih morskih plodova i pojačavanjem vojnih patrola , među ostalim mjerama.

