Svijet

Haos zbog nevremena u Portugalu nije zaustavio socijaliste: Jose Seguro pomeo krajnju desnicu, dio birača na birališta tek 15. februara

Objavljeno prije 8 minuta

Socijalistički kandidat José Seguro uvjerljivo vodi u drugom krugu portugalskih predsjedničkih izbora, prema izlaznim anketama koje procjenjuju da je osvojio između 67 i 73 posto glasova.

Njegov krajnje desničarski protivnik, Andre Ventura , osvojio je između 27 i 33 posto glasova, prema istim anketama koje su proveli portugalski javni servis i CNN, izvještava Reuters.

Drugi krug predsjedničkih izbora u Portugalu održan je danas, a proces je uvelike obilježilo vrlo loše vrijeme u nekoliko dijelova zemlje.

Oko 17 općina u osam okruga odgodilo je drugi krug izbora za 15. februar. Socijalisti vode s velikom pobjedom protiv krajnje desnice, što znači da će otprilike 37 000 birača moći ostvariti svoje pravo glasa tek sljedeću sedmicu.

Biračka mjesta zatvorena su u 19 sati.


