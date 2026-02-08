Haos zbog nevremena u Portugalu nije zaustavio socijaliste: Jose Seguro pomeo krajnju desnicu, dio birača na birališta tek 15. februara

Njegov krajnje desničarski protivnik, Andre Ventura , osvojio je između 27 i 33 posto glasova, prema istim anketama koje su proveli portugalski javni servis i CNN, izvještava Reuters.

Drugi krug predsjedničkih izbora u Portugalu održan je danas, a proces je uvelike obilježilo vrlo loše vrijeme u nekoliko dijelova zemlje.

Oko 17 općina u osam okruga odgodilo je drugi krug izbora za 15. februar. Socijalisti vode s velikom pobjedom protiv krajnje desnice, što znači da će otprilike 37 000 birača moći ostvariti svoje pravo glasa tek sljedeću sedmicu.

Biračka mjesta zatvorena su u 19 sati.

