Milica Todrović izašla iz porodilišta – Evo ko je došao po pjevačicu i bebu

Objavljeno prije 2 sata

Pjevačica Milica Todrović sinoć je sa bebom napustila porodilište, pišu domaći mediji.

 Milica Todorović

Milica se porodila prije pet dana, 3. februara i na svijet donela sina Bogdana, sa kojim je sinoć 7. februara u večernjim časovima napustila porodilište.

Po Milicu je došla majka Jasmina koja je izašla iz bolnice i pravo se uputila ka porodilištu kako bi ćerki pomogla oko stvari.

– Sve je bilo spremno za malog Bogdana. Sa majkom i sinom je došla kući i bila je presrećtna kad su stigli – rekao je dobro upućen izvor za Blic.

Majka Milice Todorović pre nekoliko dana hitno je operisala slijepo crevo. Kako se navodilo, ona i suprug Milan zbog toga nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka.


