Siniša Karan novi predsjednik RS

Pravo glasa imalo je 84.474 birača, a biračka mjesta su zatvorena u 19 sati. Uoči glasanja, kandidat SDS-a Branko Blanuša ušao je s prednošću od 6.245 glasova.

Najnovije informacije i rezultate uživo pratite na portalu Vijesti.ba …

20.27 – Na prebrojanih 127 birališta od 136, Karan je sada uvećao prednost i ima višak od oko 10.000 glasova.

Naime, Karan sada ima 222.400, a Blanuša je osvojio do sada 212.840.

20.25 – Novo obraćanje iz SNSD-a. Milorad Dodik i Siniša Karan će se obratiti u 20.45 sati.

Iz SNSD kažu da vode i u Banja Luci.

20.22 – Nakon što su prebrojana još neka biračka mjesta, Siniša Karan sada ima 219.600 glasova i prednost od oko 8.000 glasova u odnosu na Branka Blanušu,pišu Vijesti

Facebook komentari