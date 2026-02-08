Bježao od slonova, pa ga usmrtio krokodil

Pokušali su pobjeći, a Nyirenda je skočio u potok u blizini rijeke Luangwa.

“Tada ga je napao krokodil i ugrizao ga za desno bedro “, rekao je lokalni šef policije Robertson Mwemba.

Policija je rekla da je Nyirenda uspio pobjeći od krokodila udarivši ga štapom koji je držao.

“Izvukao se iz potoka”, rekao je Mvemba, prenosi BBC.

Njegova dva prijatelja, koji su ga promatrali izdaleka, priskočili su mu u pomoć i odnijeli ga s obale rijeke dok je obilno krvario, izvijestila je vladina web stranica ZNBC.

“Pokušali su da zaustave krvarenje, ali je nažalost preminuo”, dodao je načelnik policije.

Kasnije su službenici za zaštitu divljih životinja posjetili mjesto događaja i pronašli duboke ugrize na desnom bedru ribara, što je dovelo do smrtonosnog krvarenja.

Rijeka Luangwa, koja teče kroz Nacionalni park Južni Luangwa u Zambiji, dom je jednoj od najgušćih populacija nilskih krokodila u Africi, prema riječima konzervatora.

Od 26 smrtnih slučajeva povezanih s divljim životinjama zabilježenih 2023. godine, 15 su uzrokovali napadi krokodila, uglavnom duž rijeke Luangwa, prema podacima Resource Africa, nevladine organizacije za očuvanje prirode kojom upravlja zajednica.

Zambijske vlasti su prethodno pozvale lokalno stanovništvo i turiste na izniman oprez prilikom putovanja kroz područja bogata divljim životinjama.

Ova južnoafrička zemlja ima veliku populaciju slonova, a sukobi između ljudi i divljih životinja odnijeli su mnogo života posljednjih godina.

Nadležni za zaštitu životinja kažu da razmatraju mjere za smanjenje sukoba između ljudi i životinja, uključujući izgradnju zaštitnih ograda u blizini područja sa divljim životinjama.

