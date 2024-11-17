Zima se predomislila: Vremenska prognoza za narednih 15 dana

Tokom narednih deset dana očekuje se nastavak perioda sa natprosječno visokim temperaturama zraka, uz nestabilnost atmosfere i česte padavine.

Najviše padavina prognozira se na jugu, jugozapadu Bosne i Hercegovine, dok se u ostatku zemlje očekuju umjerenije količine.

Nešto hladniji period sa temperaturama u granicama prosjeka za doba godine, izgledno je od 16. februara,piše Novi

Do 20. februara očekivane jutarnje vrijednosti temperatura zraka u Bosni su od 2 do 5 °C, u Hercegovini od 4 do 8 °C, a maksimalne dnevne u Bosni do 13 °C, u Hercegovini do 15 °C.

Minimalne temperature u Bosni bit će u rasponu od -3 do 1 °C, u Hercegovini od 2 do 7 °C, dok će maksimalne dnevne u Bosni dosezati do 6 °C, a u Hercegovini do 10 °C.

