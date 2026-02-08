Najtačniji horoskop od 9. do 16. februara

Narednih dana Saturn ulazi u Ovna, gdje je posljednji put boravio 1998. godine, tako da donosi velike sudbinske promjene za ova četiri astrološka znaka. Pogledajte šta vam predviđa najtačniji sedmični horoskop.

Nalazimo se u sezoni Vodolije, pa imamo potrebu da se oslobodimo svega što nas sputava.

Ovan – sveobuhvatne promjene

Posao – Naglašen znak Vodolije donosi vam potrebu za slobodom i drugačijim pristupom radu. Ulazak Saturna u vaš znak 14. februara donosi sveobuhvatne i velike sudbinske promjene, tako da se pripremite za sudbinske okolnosti.

Ljubav – Privlače vas ljudi koji odskaču od uobičajenog standarda. Ako ste u vezi, važno je da partneru date više prostora. Slobodni Ovnovi mogu lako da uđu u tajnu vezu.

Zdravlje – Osjetljivo.

Bik – emocije prevladavaju

Posao – Fokus je na karijeri i vašem ugledu u firmi. Moguća je napetost s autoritetima, ali i prilika da pokažete originalnost. Merkur u Ribama vam donosi više prijateljske podrške na poslu.

Ljubav – Emocije su prisutne, ali ih držite pod kontrolom. Ipak, Venera u Ribama radi svoje, pa će vas emocije preplaviti i lako ćete se vezati za osobu do koje vam je stalo.

Zdravlje – Lošije.

Blizanci – novi planovi i pregovori

Posao – Ova sedmica vam izuzetno prija. Ideje dolaze brzo, komunikacija je jaka, a planovi vezani za učenje, putovanja ili saradnju s inostranstvom su naglašeni. Mogući su pregovori o novoj poslovnoj poziciji.

Ljubav – Venera u Ribama od 10. februara donosi vam flert na radnom mjestu. Osoba koja djeluje neobično postat će predmet vašeg razmišljanja. Novi planovi za putovanja.

Zdravlje – Dobro.

Rak – rješavate dugove

Posao – Vrijeme je za rješavanje finansija, dugova ili zajedničkih ulaganja. Moguće su nagle promjene, ali i prilika da preuzmete veću kontrolu nad resursima. Saturnov ulazak u Ovna donosi potencijalnu promjenu pozicije na poslu.

Ljubav – Emocije su intenzivne. Mnogi Rakovi će nakon 10. februara planirati zajedničko putovanje. Promjena ambijenta bi vam prijala.

Zdravlje – Dobro.

Lav – potrebni kompromisi

Posao – Partnerstva su u fokusu, prije svega poslovna, ali i ugovori. Kompromisi su ključni u ovom periodu ako planirate da opstanete u firmi.

Ljubav – Odnosi prolaze kroz fazu promjene. Ako ste u vezi, odnos se može produbiti ili redefinisati. Slobodni Lavovi privlače jake, nekonvencionalne osobe.

Zdravlje – Slabije.

Djevica – moguća emotivna konfuzija

Posao – Imat ćete puno obaveza na poslu, ali i priliku da unaprijedite rutinu. Tehnologija i organizacija vam mogu znatno olakšati posao. Saturnov izlazak iz Riba donosi vam oslobođenje od tereta na radnom mjestu.

Ljubav – Ljubav se pokazuje kroz djela, a ne kroz riječi. Mnoge Djevice imat će susret s osobom koja se bavi nekim vidom umjetnosti, ali bez jasnog cilja. To vam može stvoriti emotivnu konfuziju.

Zdravlje – Slabije.

Vaga – veliki test

Posao – Kreativnost i ideje dolaze do izražaja. Ovo je odlična sedmica za projekte koji traže originalnost ili rad s ljudima različitih profila.

Ljubav – Venera ulazi u Ribe i donosi vam pojačan flert preko posla. Ipak, Saturnov ulazak u Ovna donosi veliki test za sve brakove i dugogodišnje odnose.

Zdravlje – Dobro.

Škorpija – moguća ljubav

Posao – Porodična ili privatna pitanja mogu snažno uticati na posao. Moguća je potreba za radom od kuće ili promjenom poslovnog okruženja.

Ljubav – Emocije su jake, ali i promjenljive. Od 10. februara situacija se mijenja u vašu korist u ljubavi. Moguć je ljubavni susret i izlazak na zabavu.

Zdravlje – Slabije.

Strijelac – komunikacija je ključna

Posao – Komunikacija je ključna narednih dana. Sastanci, pregovori i kraća putovanja su naglašeni. Dobre vijesti vam stižu kroz razgovor ili poruku.

Ljubav – Ulazak Merkura u Ribe donosi vam nejasan odnos s osobom koja ne želi da vam pokaže svoje jasne namjere. Sve će biti pod velom tajne.

Zdravlje – Dobro.

Jarac – komplikacije

Posao – Finansije su u fokusu. Merkur u Ribama donosi vam nove pregovore i priliku da potpišete važan dokument. Mogućnost kraćeg putovanja koje može donijeti velike sudbinske promjene.

Ljubav – Venera ulazi u Ribe i unosi više romantike u vaš emotivni život. Ulazak Saturna u Ovna 14. februara donosi vam porodične probleme i potencijalne komplikacije oko stana.

Zdravlje – Dobro.

Vodolija – privlačite pažnju

Posao – Vi ste u centru dešavanja zbog sezone Vodolije. Merkur u Ribama donosi vam osjetno bolju zaradu. Ipak, čuvajte se sukoba s autoritetom jer je Mars u vašem znaku beskompromisan.

Ljubav – Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. U ovom periodu vam neće faliti prilika za flert, tako da ćete vjerovatno moći da birate u ljubavi.

Zdravlje – Osjetljivo.

Ribe – mnogo bolje poslije 14. februara

Posao – Trudite se da izgledate jaki na poslu, a istina je da vas je mnogo toga slomilo. Ipak, situacija se mijenja u vašu korist kada Saturn napusti vaš znak 14. februara.

Ljubav – Venera ulazi u vaš znak 10. februara i donosi obrt u ljubavi. Lako možete da se zaljubite ili uplovite u novu romansu koja podsjeća na filmski zaplet.

Zdravlje – Psihološki problemi.

