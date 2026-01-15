Svijet

SAD uvele sankcije iranskim zvaničnicima

Objavljeno prije 1 sat

SAD su u četvrtak nametnule sankcije petorici iranskih zvamičnika koje optužuju za sudjelovanje u gušenju protesta i upozorile su da prate prenos sredstava iranskih čelnika u banke širom svijeta, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povećava pritisak na Teheran.

Američko ministarstvo finansija u saopćenju je navelo sankcije sekretaru Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, kao i zapovjednicima Korpusa islamske revolucionarne garde i snaga za provođenje zakona, optužujući ih da su tvorci gušenja.

Ministar finansija Scott Bessent u video snimku u četvrtak je rekao da je poruka Washingtona iranskim čelnicima jasna:

– Američko Ministarstvo finansija zna da poput štakora na brodu koji tone, frenetično prebacujete sredstva ukradena od iranskih porodica u banke i finansijske institucije širom svijeta. Budite uvjereni, pratit ćemo ih i vas,pišu Vijesti

– Još, međutim, ima vremena, ako se odlučite pridružiti nam se. Kao što je predsjednik Trump rekao, zaustavite nasilje i budite uz iranski narod – kazao je.

Ministarstvo finansija također je uvelo sankcije protiv 18 osoba koje je optužilo za sudjelovanje u pranju novca od prodaje iranske nafte i petrohemikalija na inozemnim tržištima kao dio mreža “bankarstva u sjeni” sankcioniranih iranskih financijskih institucija.

Današnja akcija najnoviji je potez usmjeren na Teheran otkako je Trump obnovio svoju kampanju “maksimalnog pritiska” na Iran, koja uključuje napore da se izvoz nafte svede na nulu i da se spriječi Teheran da razvije nuklearno oružje, prenosi Reuters.


