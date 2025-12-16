Američka vojska ponovo izvela napade: Ima mrtvih VIDEO

Južna komanda SAD navela je u objavi na mreži X da je u napadima ubijeno osam muškaraca na tri čamca, piše CBS.

Prema saopštenju, putnici su opisani kao “muški narkoteroristi”, a čamci su, kako se tvrdi, plovili poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i bili uključeni u krijumčarenje narkotika.

Dodaje se da je napade odobrio američki ministar odbrane Pit Hegset.

Južna komanda je objavila i video-snimak u trajanju od 47 sekundi za koji navodi da prikazuje tri odvojena napada na brodove.

US Crushes Narco-Terrorists Again! 💥🇺🇸🔥 – Hegseth orders bold strike in Pacific

– 8 male narco-terrorists eliminated

– Protecting America from deadly drugs

– No mercy for poison peddlers!#AmericaFirst #NarcoTerrorists #HegsethStrong pic.twitter.com/fh6ScUap3X — Voice Of Bharat 🇮🇳🌍 (@Kunal_Mechrules) December 16, 2025

Američka vojska je početkom septembra započela napade na brodove u istočnom Pacifiku i na Karibima, u okviru operacije koju administracija američkog predsjednika Donalda Trampa opisuje kao “nemeđunarodni oružani sukob” protiv narko-kartela koje je označila kao terorističke organizacije.

Prema navodima vojske, u dosadašnjim napadima pogođeno je 25 brodova, a poginulo je najmanje 95 ljudi.

Kako piše CBS, napadi na brodove su deo šireg vojnog angažovanja SAD na Karibima i u blizini Latinske Amerike, uključujući raspoređivanje više ratnih brodova, među kojima je i nosač aviona “Džerald R. Ford”, kao i borbenih aviona u regionu tokom posljednjih mjeseci.

We definitely need to stop all deadly drugs that are having serious effects on people in America up to and including death to those addicted to them, and as shown in Rob Reiner and his wife’s deaths, completely innocent bystanders. https://t.co/Ujc86zqAiO — Lady Tigress (@LadyConstance8) December 16, 2025

Administracija predsednika Trampa istovremeno je pojačala pritisak na vladu Venecuele, optužujući predsjednika Nikolasa Madura za saradnju sa narko-kartelima, kao i na Kolumbiju, za koju tvrdi da nije adekvatno suzbila trgovinu drogom.

Obe zemlje kritikovale su napade na čamce, dok je venecuelanska vlada optužila administraciju SAD da teži promjeni vlasti.

