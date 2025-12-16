Svijet

Američka vojska ponovo izvela napade: Ima mrtvih VIDEO

9.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Američka vojska izvela je napade na još tri navodna broda za prevoz droge u istočnom Pacifiku, pri čemu je poginulo osam ljudi.

Južna komanda SAD navela je u objavi na mreži X da je u napadima ubijeno osam muškaraca na tri čamca, piše CBS.

Prema saopštenju, putnici su opisani kao “muški narkoteroristi”, a čamci su, kako se tvrdi, plovili poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i bili uključeni u krijumčarenje narkotika.

Dodaje se da je napade odobrio američki ministar odbrane Pit Hegset.

Južna komanda je objavila i video-snimak u trajanju od 47 sekundi za koji navodi da prikazuje tri odvojena napada na brodove.

Američka vojska je početkom septembra započela napade na brodove u istočnom Pacifiku i na Karibima, u okviru operacije koju administracija američkog predsjednika Donalda Trampa opisuje kao “nemeđunarodni oružani sukob” protiv narko-kartela koje je označila kao terorističke organizacije.

Prema navodima vojske, u dosadašnjim napadima pogođeno je 25 brodova, a poginulo je najmanje 95 ljudi.

Kako piše CBS, napadi na brodove su deo šireg vojnog angažovanja SAD na Karibima i u blizini Latinske Amerike, uključujući raspoređivanje više ratnih brodova, među kojima je i nosač aviona “Džerald R. Ford”, kao i borbenih aviona u regionu tokom posljednjih mjeseci.

Administracija predsednika Trampa istovremeno je pojačala pritisak na vladu Venecuele, optužujući predsjednika Nikolasa Madura za saradnju sa narko-kartelima, kao i na Kolumbiju, za koju tvrdi da nije adekvatno suzbila trgovinu drogom.

Obe zemlje kritikovale su napade na čamce, dok je venecuelanska vlada optužila administraciju SAD da teži promjeni vlasti.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh