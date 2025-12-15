MJESEČNI HOROSKOP ZA SIJEČANJ/JANUAR – Prognoza za sve znakove Zodijaka!

Za Blizance je siječanj/januar mjesec emocionalnog i financijskog “dubinskog čišćenja”. Jarac naglašava Vaše polje zajedničkih resursa, kredita, dijeljenih financija i intimnih veza. Možda revidirate dugove, uvjete kredita, nasljedstva ili financijskih dogovora s partnerom. Drugi dio mjeseca donosi više zraka i optimizma kroz teme putovanja, učenja i širenja horizonta: pojavit će se novi mentori, tečajevi, kontakti iz inozemstva ili ideje kako svoj rad plasirati šire. Strijelci u siječnju/januaru rade ozbiljan “update” odnosa prema novcu i vrijednosti. Prva polovica mjeseca traži realan pogled na prihode, troškove i strukturu zarade. Dolazi do kulminacije nekog financijskog dogovora s partnerom, bankom ili institucijom, ali i do dubljeg uvida u vlastite obrasce vezivanja i straha od gubitka.

Siječanj/januar 2026. počinje pod snažnim vodenim nabojem – pun Mjesec u Raku 3.1. iznosi na površinu teme doma, obitelji, emocija i sigurnosti. Mnogi će već na samom početku godine jasno osjetiti gdje se osjećaju iscrpljeno, gdje su granice prijeđene i što više ne mogu gurati pod tepih. Ovo je trenutak kada tijelo i srce reagiraju prije uma, pa su suze, olakšanje ili nagla iskrenost sasvim očekivani.

Nakon tog emotivnog vrhunca, energija se polako premješta na praktična pitanja. Jak naglasak na Jarcu traži strukturu, plan i odgovornost: mladi Mjesec u Jarcu 18.1. otvara prostor za konkretne odluke o poslu, novcu, navikama i smjeru u kojem želimo voditi 2026. godinu. To je dobar trenutak za zapisivanje ciljeva, ali i za rezove tamo gdje se predugo trošimo bez stvarnog rezultata.

U pozadini cijelog mjeseca stoje spori tranziti koji boje širu atmosferu: Jupiter retrogradan u Raku vraća fokus na teme emocionalne i materijalne sigurnosti, Saturn u Ribama traži da razlikujemo intuiciju od bijega od realnosti, dok Neptunov ulazak u Ovna krajem mjeseca označava početak novog ciklusa vezanog uz identitet, hrabrost i osobni put.

Evo što u takvoj slici neba može očekivati svaki znak pojedinačno.

OVAN

Prvi dio mjeseca traži ozbiljnost: naglasak na Jarcu aktivira Vaše polje karijere i javnog imidža pa mnogi Ovnovi ulaze u godinu uz pojačani fokus na odgovornost, dugoročne projekte i odluke koje određuju smjer sljedećih godina.

Pun Mjesec u Raku 3.1. osvjetljava teme doma, obitelji i privatne sigurnosti. Mogu se raspetljati dugotrajne napetosti u obiteljskim odnosima ili pitanje selidbe, stambenog uređenja, brige za roditelje.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. pogodan je za postavljanje vrlo konkretnih poslovnih ciljeva, redefiniranje statusa ili početak veće profesionalne promjene. Tada vrijedi jasno zapisati što želite izgraditi – autoritet, stabilnost, novu ulogu.

Drugi dio mjeseca, kad planeti počnu ulaziti u Vodenjaka, donosi više slobode, društvenih kontakata i podrške prijatelja – širi se Vaše polje mreža i suradnji.

Jupiter retrogradan u Raku aktivira duboko unutarnje iscjeljivanje korijena – dok napredujete vani, iznutra revidirate što za Vas znači osjećaj doma i emocionalne sigurnosti.

BIK

Za Bikove je ovo mjesec učenja, širenja i redefiniranja uvjerenja. Naglašeni Jarac aktivira Vaše polje višeg znanja, putovanja i svjetonazora pa siječanj/januar lako donosi teme studija, certifikata, učenja jezika, povezanosti sa strancima ili razmišljanja o preseljenju.

Pun Mjesec u Raku osvjetljava Vašu svakodnevnu komunikaciju, kontakte, kraća putovanja i odnose s bližom okolinom. Može doći do kulminacije u vezi s papirologijom, ispitom, prezentacijom ili dogovorom koji dugo stoji u zraku.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. može biti idealan termin za početak novog obrazovnog ciklusa, duhovnog rada ili planiranje dugog puta.

Jupiter retrogradan u Raku snažno djeluje upravo na Vaše polje komunikacije – vraća Vas nekim starim idejama, projektima pisanja, marketinga ili biznisa koje sada možete sagledati zrelije.

Drugi dio mjeseca, s naglaskom na Vodenjaku, stavlja fokus na karijeru i javnu ulogu: od 20.1. postajete vidljiviji, ambiciozniji, a promjene u hijerarhiji ili timovima mogu otvoriti nove prilike.

BLIZANCI

Za Blizance je siječanj/januar mjesec emocionalnog i financijskog “dubinskog čišćenja”. Jarac naglašava Vaše polje zajedničkih resursa, kredita, dijeljenih financija i intimnih veza.

Možda revidirate dugove, uvjete kredita, nasljedstva ili financijskih dogovora s partnerom. Pun Mjesec u Raku aktivira Vaše polje osobnih financija i samovrijednosti pa početak mjeseca može donijeti kulminaciju u vezi s poslom, plaćom ili osjećajem da trebate jasnije cijeniti vlastiti rad.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. nudi ozbiljan restart tih tema – racionalniji odnos prema novcu, otplati, granicama i emocionalnoj intimnosti.

Jupiter retrogradan u Raku radi “iza kulisa” na Vašim uvjerenjima o zasluživanju – upravo sada uviđate gdje ste sebe godinama podcjenjivali.

Drugi dio mjeseca, s naglaskom na Vodenjaku, donosi više zraka i optimizma kroz teme putovanja, učenja i širenja horizonta: pojavit će se novi mentori, tečajevi, kontakti iz inozemstva ili ideje kako svoj rad plasirati šire.

RAK

Rakovi osjećaju ovaj mjesec vrlo izravno. Pun Mjesec u Vašem znaku 3.1. je snažna emotivna kulminacija – može se ticati odnosa, identiteta, tijela ili odluke “što više ne želim tolerirati”. Osjećaji izlaze na površinu, a Vi dobivate jasniji uvid u to tko ste sada, nakon svega što ste prošli prethodnih godina.

Istodobno, velik naglasak na Jarcu stavlja u fokus Vaše partnerstvo, otvorene odnose i ugovore. Siječanj/januar je mjesec važnih odluka u vezama, brakovima, poslovnim partnerstvima i suradnjama.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. idealan je za novo poglavlje odnosa: bilo da se radi o produbljivanju veze, definiranju granica ili završetku dinamike koja Vas iscrpljuje.

Jupiter retrogradan u Vašem znaku radi tihi, ali moćan posao – vraća Vas sebi, Vašoj autentičnoj naravi i potiče da preispitate stare obrasce “spašavanja drugih”.

Drugi dio mjeseca, s više Vodenjačke energije, ulazi u područje zajedničkih financija i intimnosti: razgovori o novcu, dugovima, dijeljenju resursa i dubljoj emotivnoj bliskosti postaju konkretniji.

LAV

Siječanj/januar za Lavove nosi naglasak na zdravlju, rutini i svakodnevnom radu. Jarčeva energija okuplja Sunce, Merkur i Mars u Vašem polju obaveza pa prvi dio mjeseca može biti vrlo radan, s naglaskom na organizaciju i disciplinu.

Pun Mjesec u Raku aktivira Vaše nesvjesno i polje povlačenja, što može donijeti pojačane snove, intuiciju ili potrebu da se na kratko povučete iz buke i obradite emocije.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. dobar je za početak nove radne navike, promjenu prehrane, uvođenje vježbanja ili redefiniranje radnog rasporeda tako da vam više čuva energiju.

Jupiter retrogradan u Raku radi u Vašoj “pozadini” – pojačava duhovni rad, iscjeljivanje i čišćenje starih karmičkih obrazaca, i često donosi zaštitu u zadnji tren.

Drugi dio mjeseca, kad Sunce, Venera i Mars prelaze u Vodenjaka, naglasak ide na veze i odnose jedan-na-jedan. Može doći do življeg društvenog života, važnih razgovora u partnerstvu i novih savezništava – ali i do jasnijih uvida o tome tko je stvarni partner za budućnost.

DJEVICA

Za Djevice je siječanj/januar kreativno i ljubavno intenzivan. Jarac aktivira Vaše polje ljubavi, djece, užitka i kreativnog izražavanja pa je prvi dio mjeseca pogodan za projekte koji traže fokus i perfekcionizam, ali i za ozbiljniji pristup privatnom životu.

Pun Mjesec u Raku stavlja fokus na Vašu društvenu mrežu, prijatelje i vizije budućnosti. Može doći do kulminacije nekog grupnog projekta ili odluke da se odmaknete iz krugova koji više ne podržavaju Vaš rast.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. može pokrenuti novu ljubavnu fazu, kreativni projekt ili odluku vezanu uz dijete.

Jupiter retrogradan u Raku djeluje kroz ova područja – vraća stare prijatelje, stare snove ili ideje koje sada možete sagledati zrelije. Drugi dio mjeseca, s naglaskom na Vodenjaka, vraća Vas konkretnoj svakodnevici: zdravlju, rutini, poslu.

Tada je lakše uvoditi strukturu u svakodnevne obaveze, ali i tražiti novi način rada koji će biti manje iscrpljujući.

VAGA

Za Vage je siječanj/januar mjesec rebalansa između privatnog i poslovnog. Naglašeni Jarac aktivira Vaše polje doma, obitelji i unutarnje baze – teme stanovanja, odnosa s roditeljima, osjećaja emocionalne sigurnosti postaju ključne.

Pun Mjesec u Raku 3.1. osvjetljava Vašu karijeru i javni imidž, pa početak mjeseca može donijeti prepoznavanje, promjenu pozicije, završetak jednog ciklusa u poslu ili snažan osjećaj da trebate drugačiji smjer.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. povoljan je za odluku o selidbi, renoviranju, redefiniranju obiteljskih granica ili jednostavno postavljanje novog temeljnog ritma u domu.

Jupiter retrogradan u Raku djeluje upravo na to polje karijere, šireći mogućnosti i vraćajući neke stare opcije ili projekte koje sada možete sagledati ozbiljnije.

Drugi dio mjeseca, s planetima u Vodenjaku, donosi više lakoće: više ljubavi, zabave, kreativnosti i prostora za ono što Vas istinski veseli. To je dobar trenutak za povezivanje sa svojom spontanijom stranom, unatoč ozbiljnim zahtjevima svakodnevice.

ŠKORPION

Škorpionima siječanj/januar donosi vrlo aktivnu mentalnu i komunikacijsku fazu. Jarac naglašava Vaše polje učenja, pisanja, pregovora i kraćih putovanja. Prvi dio mjeseca ispunjen je mailovima, dogovorima, razgovorima i mentalnom analizom.

Pun Mjesec u Raku stavlja naglasak na putovanja, visoko obrazovanje i širu životnu sliku. Može se zaključiti jedna faza studiranja, neki međunarodni projekt, ili jednostavno doći trenutak kad shvatite da trebate proširiti horizont izvan poznatog.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. povoljan je za potpis ugovora, početak učenja, otvaranje bloga, podcasta ili novog načina na koji dijelite svoje znanje.

Jupiter retrogradan u Raku širi upravo ovo polje – vraća Vas nekim starim snovima o inozemstvu, studiju, duhovnom radu ili širim životnim promjenama.

Drugi dio mjeseca, s Vodenjakom naglašenim, spušta fokus natrag u dom i obitelj: dinamika u kući se mijenja, moguće su promjene u stambenom prostoru, ali i jasnije emocionalne granice s članovima obitelji.

STRIJELAC

Strijelci u siječnju/januaru rade ozbiljan “update” odnosa prema novcu i vrijednosti. Jarac naglašava Vaše polje osobnih financija pa prva polovica mjeseca traži realan pogled na prihode, troškove i strukturu zarade.

Pun Mjesec u Raku dotiče teme zajedničkih resursa, dugova, kredita i emocionalne intime. Ovdje dolazi do kulminacije nekog financijskog dogovora s partnerom, bankom ili institucijom, ali i do dubljeg uvida u vlastite obrasce vezivanja i straha od gubitka.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. idealan je za postavljanje financijskih ciljeva, novi način budžetiranja, dogovor o plaći ili pokretanje dodatnog izvora prihoda.

Jupiter retrogradan u Raku snažno prelazi upravo kroz ovo polje – vraća stara iskustva kao lekcije, kako biste sada prepoznali koje financijske i emotivne veze Vas hrane, a koje iscrpljuju.

Drugi dio mjeseca, s naglašenim Vodenjakom, donosi više mentalne lakoće, putovanja, ideja i komunikacije. To je dobar period za marketing, umrežavanje, učenje i širenje Vaše poruke kroz različite kanale.

JARAC

Za Jarce je ovo početak vrlo osobne nove godine. Pun Mjesec u Raku 3.1. odvija se u Vašem polju odnosa pa se početkom mjeseca može raspetljati neki važan partnerski ili poslovni odnos, ili vrlo jasno vidite kakav Vam odnos treba da biste mogli rasti.

Sunce, Merkur i Mars prolaze kroz Vaš znak, a mladi Mjesec u Jarcu 18.1. daje Vam jasan signal: vrijeme je da Vi budete centralni projekt.

Ovo je snažan trenutak za redefiniranje identiteta, izgleda, životnog smjera i načina na koji se predstavljate svijetu. Ideje koje sada pokrenete imat će dugoročni utjecaj.

Jupiter retrogradan u Raku, također u polju partnerstva, vraća stare teme i odnose kako biste ih sagledali iz nove perspektive – nije nužno da se vraćate unatrag, ali uvidi iz prošlosti služe sadašnjim odlukama.

Drugi dio mjeseca, s Vodenjakom, skreće fokus na financije: razmišljate o vrijednosti vlastitog rada, cijenama i konkretnim koracima za veću materijalnu stabilnost.

VODENJAK

Za Vodenjake je početak siječnja/januara više introvertan, iako to izvana možda ne izgleda tako. Naglašeni Jarac aktivira Vaše dvanaesto polje – podsvijest, povlačenje, dovršavanje ciklusa.

Možda osjećate umor, potrebu za tišinom, snovi postaju intenzivniji, a stari obrasci straha jasno vidljivi. Pun Mjesec u Raku osvjetljava polje zdravlja i svakodnevnih obaveza, pa oko 3.1. lako dolazi do kulminacije u vezi radnog ritma, iscrpljenosti ili navika koje više ne funkcioniraju.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. idealan je za unutarnje odluke: što završavate, čega se odričete, koje navike i dinamike ostavljate iza sebe.

Jupiter retrogradan u Raku pomaže da ove teme sagledate šire i da u svoj dan uvedete više brige o tijelu i emotivnoj higijeni. Od 20.1. energija se značajno mijenja: Sunce ulazi u Vaš znak, a za njim Venera i Mars pa drugi dio mjeseca postaje izuzetno dinamičan.

Osjećate nalet volje, hrabrosti i inspiracije da pokrenete ono što ste možda dugo odgađali – osobne projekte, promjene izgleda, nove inicijative.

RIBE

Ribama siječanj/januar donosi naglasak na društvo, mreže i buduće vizije. Jarac aktivira Vaše jedanaesto polje pa je prvi dio mjeseca snažno vezan uz prijatelje, grupe, suradnje, ali i Vaše dugoročne planove.

Pun Mjesec u Raku 3.1. pokreće polje ljubavi, djece, kreativnosti i radosti – tu može doći do emotivne kulminacije, zaljubljivanja, kreativnog proboja ili jasnog osjećaja da želite više radosti i spontanosti.

Mladi Mjesec u Jarcu 18.1. pogodan je za postavljanje vrlo konkretnih ciljeva za godinu, definiranje projekata na kojima želite raditi i ljudi s kojima želite graditi budućnost.

Jupiter retrogradan u Raku širi upravo ovo područje, ali kroz povratak na stare talente, hobije ili ljubavne priče koje sada vidite zrelije. Saturn je i dalje u Vašem znaku pa je cijela godina, a posebno početak, obilježena potrebom da odrastete u vlastitim očima, postavite granice i preuzmete odgovornost za smjer života.

Krajem mjeseca, kada se Neptun (Vaš suvladar) pripremi za ulazak u Ovna, osjećate suptilan pomak: identitet koji je bio više sanjarski prelazi u fazu konkretnije akcije i inicijative.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari