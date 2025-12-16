Ova grupa ljudi treba da izbjegava đumbir

U pitanju je cvjetna biljka (Zingiber officinale) čiji je korijen poznat po svojoj oštroj i aromatičnoj aromi.

Kakav je nutritivni sastav đumbira?

Jedinstveni miris i ukus đumbira potiču od njegovih prirodnih ulja, od kojih je najvažnije gingerol. Gingerol je glavno bioaktivno jedinjenje, odgovorno za mnoga ljekovita svojstva đumbira.

Prema istraživanju, gingerol ima moćne antiinflamatorne i antioksidativne efekte. Na primjer, može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa, što je rezultat prekomerne količine slobodnih radikala u tijelu.

Đumbir je bogat esencijalnim uljima, vitaminima i mineralima. Osim toga, đumbir je dobar izvor vitamina B6, magnezijuma, mangana i bakra.

Može da pomogne u borbi protiv prehlada i gripa, obaranju povišene temperature, djeluje protivupalno, umiruje nadražajni kašalj, smiruje mučninu, ublažava tegobe sa varenjem, studije su dokazale i da može da umiri bolne mišiće, Đumbir ima protivupalno dejstvo, što znači da pomaže i u smanjivanju otoka. Takođe, čaj od đumbira može da smanji potrebu za slatkišima.

Postoje istraživanja prema kojima đumbir djeluje i na smanjenje niova šećera u krvi i lošeg holesterola.

Ko ne bi smeo da koristi đumbir?

Đumbir se generalno smatra bezbjednim da njime začinite hranu, ali uprkos svim prednostima za zdravlje, postoje slučajevi u kojima treba da ograničite unos ili ga u potpunosti preskočite, kaže dr Kajl Staler, docent medicine na Harvardskoj medicinskoj školi i portparol Američkog gastroenterološkog udruženja.

Uzimanje đumbira zajedno sa lijekovima koji takođe usporavaju zgrušavanje može povećati rizik od pojave modrica i krvarenja.

Ne bi trebalo da ga uzimaju ni dojilje. Osobe sa kamenom u bubregu, povišenim krvnim pritiskom i manjkom kilograma (nizak BMI) trebalo bi da se konsultuju sa ljekarom prije konzumiranja đumbira. Iako se smatra sigurnim za većinu ljudi, moguće je alergija na đumbir (iako doktori kažu da se rijetko javlja). prenosi Novosti.

