Čeka li nas “bijeli Božić”: Sladić prognozirao vremenske prilike za 25. decembar

“Zaštitini znak” bosanskohercegovačke zime postali su magla i zagađenje
Nekako smo u Bosni i Hercegovini navikli na zime bez puno snijega. Sporadične snježne padavine budu kratkotrajne, snijeg se brzo otopi, a onda dugo čekamo na idući.
Nažalost, bijeli prekrivač je prestao biti tipičan za zimu u BiH. “Zaštitini znak” bosanskohercegovačke zime postali su magla i zagađenje.
Ipak romantičari i nostalgičari ne prestaju se nadati snijegu, barem za Božić ili Novu godinu, jer nekako bi bilo lijepo i idilično da barem na ta dva datuma padne snijeg.
Ipak, teško da će se to desiti. Barem prema prognozi bh. meteorologa Nedima Sladića.
On je u kratkoj Facebook objavi napisao:
– I dalje nisam optimističan da će Božić biti bijeli.
Sladić nas je rijetko kada iznevjerio kada je riječ o prognozama. Ipak, ne bi bilo loše da se ovoga puta prevari.