Čeka li nas “bijeli Božić”: Sladić prognozirao vremenske prilike za 25. decembar

“Zaštitini znak” bosanskohercegovačke zime postali su magla i zagađenje

Nekako smo u Bosni i Hercegovini navikli na zime bez puno snijega. Sporadične snježne padavine budu kratkotrajne, snijeg se brzo otopi, a onda dugo čekamo na idući.

Nažalost, bijeli prekrivač je prestao biti tipičan za zimu u BiH. “Zaštitini znak” bosanskohercegovačke zime postali su magla i zagađenje.

Ipak romantičari i nostalgičari ne prestaju se nadati snijegu, barem za Božić ili Novu godinu, jer nekako bi bilo lijepo i idilično da barem na ta dva datuma padne snijeg.

Ipak, teško da će se to desiti. Barem prema prognozi bh. meteorologa Nedima Sladića.

On je u kratkoj Facebook objavi napisao:

– I dalje nisam optimističan da će Božić biti bijeli.

Sladić nas je rijetko kada iznevjerio kada je riječ o prognozama. Ipak, ne bi bilo loše da se ovoga puta prevari.

