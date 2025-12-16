“Puštaćemo i zvižduke, nećemo ništa da uljepšavamo”

Takmičenje, 70. po redu, koje će biti održano u maju imaće samo 35 učesnika, što je najmanji broj od 2003. godine, nakon što je pet nacionalnih emitera, uključujući one iz Španije, Irske i Holandije, saopštilo da će bojkotovati šou u znak protesta zbog učešća Izraela, prenosi Rojters.

“Dozvolićemo sve zvanične zastave koje postoje u svijetu, ako su u skladu sa zakonom i u određenom formatu – veličina, bezbednosni rizici itd”, rekao je izvršni producent Majkl Kroen, na konferenciji za novinare koju je organizovao ORF.

On je istako da oni neće ništa da ulepšavaju niti će izbjegavati da prikažu stvarno stanje, jer je njihov zadatak da prikažu stvari onakvima kakve jesu.

Direktorka programa ORF-a Stefani Grojs-Horovic, rekla je da austrijski emiter neće prekriti zvuk bilo kakvih zvižduka iz publike, kao što se desilo ove godine tokom nastupa Izraela.

“Ni u jednom trenutku nećemo puštati lažne aplauze preko toga”, rekla je ona.

Učesnik Izraela 2025. godine, Juval Rafael, bio je na muzičkom festivalu Nova, koji je bio meta napada pod vođstvom Hamasa.

Direktor izraelskog emitera KAN uporedio je napore da se isključi Izrael 2026. sa oblikom “kulturnog bojkota”.

ORF i austrijska vlada bili su među najvećim zagovornicima učešća Izraela uprkos protivljenju zemalja poput Islanda i Slovenije, koje će takođe, bojkotovati naredno takmičenje u znak protesta.

Generalni direktor ORF-a Roland Vajsman, posjetio je Izrael u novembru da bi pokazao podršku.

Ovogodišnji šou gledalo je oko 166 miliona ljudi, prema Evropskoj radiodifuznoj uniji.

Facebook komentari