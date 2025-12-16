Vučić: Srbija izgubila oko 750 miliona eura, odgovarat će svi koji su tome doprinijeli

Vučić je istaknuo da je za njega “užasno teška i loša vijest” da je Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa odustao od projekta obnove zgrade Glavnog stožera u Beogradu, jer je to investicija koja bi donijela Srbiji 750 milijuna eura i tisuće radnih mjesta.

“Ponosan sam na sve one koji su pokušali dovesti jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođena mi smo uspjeli sve uništiti. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokaderskoj hajci, jer je potrebno sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora i sve drugo kako bi Srbija nestala s mapa uspješnih zemalja”, rekao je Vučić na konferenciji za novinstvo u Beogradu te dodao da je Srbija izgubila jednu izuzetnu investiciju a da će se on osobno pobrinuti da svi oni koji su sudjelovali u nanošenju štete odgovaraju za to.

“Šteta koja je nanijeta Srbiji je ogromna. Mi ćemo imati sada jednu urušenu zgradu. Ovdje nema nikakve korupcije jer se ljudi povlače iz projekta”, kazao je Vučić te dodao kao su Srbi “majstori propuštenih prilika, samo da susjedu crkne krava”.

Vučić je najavio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv svih koji su sudjelovali u uništenju planirane američke investicije na mjestu Glavnog stožera u centru Beograda.

“Podnijet ću kaznenu prijavu protiv svih iz policije, iz tužiteljstva i drugih koji su sudjelovali u uništenju ove investicije, koji su doprinosili urušavanju i daljem gospodarskom podrivanju zemlje. Ali neće oni o sebi odgovarati već će morati neki drugi tužiteljski organ biti nadležan za njih”, rekao je Vučić.

Tvrtka Trumpova zeta Jareda Kushnera odlučila je povući se iz projekta gradnje luksuznog hotelsko-stambenog kompleksa, planiranog na mjestu bombardiranog Glavnog stožera u središtu Beograda, u jeku afere koja srbijanske dužnosnike i institucije dovodi u vezu s pogodovanjem Kushneru.

Skupština Srbije usvojila je posebni zakon kojim se omogućuje gradnja u kvartu čiji dijelovi zbog arhitektonske vrijednosti imaju status zaštićenog kulturnog dobra, a usvajanje tog zakona pratila je afera s krivotvorenjem odluke da se iz registra nepokretnih kulturnih dobara izbriše zgrade nekadašnjeg Glavnog stožera i Ministarstva obrane.

Protiv v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Gorana Vasića Tužiteljstvo za organizirani kriminal vodi postupak za zlouporabu službenog položaja i falsificiranje službene isprave kojom je Vlada Srbije donijela odluku omogućujući uvjete za gradnju, a Tužiteljstvo je u međuvremenu podiglo i optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, prenosi Avaz.

