Kanadskoj delegaciji zabranjen ulazak na Zapadnu obalu

Delegaciji od 30 Kanađana, uključujući šest članova Parlamenta, odbijen je ulazak na Zapadnu obalu rano u utorak.

Glasnogovornik Nacionalnog vijeća kanadskih muslimana (NCCM), koje je imalo članove u grupi, rekao je za CBC News da je od svakog delegata zatraženo da potpiše obrazac u kojem izjavljuje da priznaje da predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti, što su odbili učiniti.

Izvršni direktor NCCM-a Stephen Brown, koji nije na putovanju, opisao je ovaj razvoj događaja kao “duboko uznemirujući i izuzetno razočaravajući”. U izjavi poslanoj e-poštom CBC Newsu, rekao je da su članovi delegacije dobili elektronske putne dozvole od Izraela prije dolaska na granicu.

„Iako smo ožalošćeni ovim ishodom, on se, nažalost, poklapa sa širim obrascem izraelske vlade koji ograničava pristup onima koji žele nezavisno svjedočiti stvarnosti na okupiranim teritorijama“, rekao je Brown u saopštenju.

Grupa, koja je pokušala ući na Zapadnu obalu kopnenim putem preko graničnog prelaza Allenby u Jordanu, nalazi se na sponzoriranom putovanju koje je organizirala kanadska registrovana neprofitna dobrotvorna organizacija, Canadian Muslim Vote.

Među šest parlamentaraca na putovanju su liberalni zastupnici Sameer Zuberi, Fares Al Soud, Aslam Rana, Iqra Khalid, Gurbux Saini i zastupnica NDP-a Jenny Kwan.

Zastupnici su planirali sastati se s grupama civilnog društva, palestinskim izbjeglicama i interno raseljenim osobama, kao i sa zvaničnicima kanadske vlade i Palestinske uprave (PA).

U saopštenju NCCM-a navodi se da su ti sastanci trebali biti održani širom regije, uključujući Jerusalim, Dženin, Hebron i više izbjegličkih kampova.

U saopštenju se također navodi da su članovi delegacije sigurni i da su sada na putu nazad za Jordan, s planovima da se vrate u Kanadu nakon što prisustvuju nizu sastanaka u Jordanu.﻿

Pogoršanje odnosa

Prošle sedmice, Kwan je za CBC News izjavila da sumnja da bi im mogao biti odbijen ulazak zbog pogoršanja odnosa između kanadske vlade i Izraela u posljednje dvije godine.

Putovanje dolazi gotovo tri mjeseca nakon što je kanadska vlada formalno priznala palestinsku državu, neposredno prije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UNGA) u New Yorku, simboličan gest koji je ipak razljutio Izrael.

„Izrael vam neće dozvoliti da nam gurate terorističku državu u grlo“, rekao je Netanyahu Generalnoj skupštini UN-a sedmicu dana nakon kanadske objave, kritikujući i druge zapadne zemlje koje su se odlučile za priznanje, poput Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

U januaru 2024. godine, slična grupa liberalnih i NDP zastupnika uspjela je ući u Izrael i posjetiti raseljene Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali.

CBC News je u ponedjeljak zatražio komentar od izraelske vlade o predstojećoj posjeti. U to vrijeme, glasnogovornica Shosh Bedrosian rekla je da nema informacija za podijeliti.

CBC News je zatražio ažurirane informacije od izraelskih vlasti.

