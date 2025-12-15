Svaštara

Nažalost, 2026. godina im ne donosi ništa dobro, samo tugu i bol: Ova 2 znaka će imati tešku sljedeću godinu, propatit će, ali će sve na kraju izaći na dobro

Objavljeno prije 1 sat

Astrolozi za 2026. godinu upozoravaju da pojedine znake očekuje period emotivnih izazova, a dva će se posebno izdvojiti po osjećaju tuge i unutrašnjeg pritiska.

Shutterstock/Yaum Kumar Verma

Prema astrološkim prognozama za 2026. godinu, dva znaka koja bi mogla da se osećaju najtužnije i emotivno najopterećenije su:

Rak

Rakove u 2026. očekuju duboka emotivna preispitivanja. Porodični odnosi, stare rane i nerješene priče iz prošlosti mogu isplivati na površinu, što će kod mnogih izazvati osjećaj tuge, nostalgije i povlačenja u sebe. Iako je godina teška, ona im donosi i šansu za unutrašnje iscjeljenje.

Jarac

Jarčevi će se suočiti s velikim pritiscima, naročito na polju posla i ličnih ambicija. Osjećaj da daju mnogo, a dobijaju malo zauzvrat, može dovesti do razočaranja i emotivne iscrpljenosti. Kod nekih pripadnika znaka moguća je usamljenost i gubitak motivacije, posebno u prvoj polovini godine.

Važno je naglasiti da “najtužniji” ne znači i “najnesrećniji” – oba znaka kroz ove izazove prolaze važne životne lekcije koje im dugoročno donose stabilnost i snagu, piše atma.


