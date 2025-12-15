Nažalost, 2026. godina im ne donosi ništa dobro, samo tugu i bol: Ova 2 znaka će imati tešku sljedeću godinu, propatit će, ali će sve na kraju izaći na dobro

Prema astrološkim prognozama za 2026. godinu, dva znaka koja bi mogla da se osećaju najtužnije i emotivno najopterećenije su:

Rak

Rakove u 2026. očekuju duboka emotivna preispitivanja. Porodični odnosi, stare rane i nerješene priče iz prošlosti mogu isplivati na površinu, što će kod mnogih izazvati osjećaj tuge, nostalgije i povlačenja u sebe. Iako je godina teška, ona im donosi i šansu za unutrašnje iscjeljenje.

Jarac

Jarčevi će se suočiti s velikim pritiscima, naročito na polju posla i ličnih ambicija. Osjećaj da daju mnogo, a dobijaju malo zauzvrat, može dovesti do razočaranja i emotivne iscrpljenosti. Kod nekih pripadnika znaka moguća je usamljenost i gubitak motivacije, posebno u prvoj polovini godine.

Važno je naglasiti da “najtužniji” ne znači i “najnesrećniji” – oba znaka kroz ove izazove prolaze važne životne lekcije koje im dugoročno donose stabilnost i snagu, piše atma.

