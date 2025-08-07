Napad u američkoj vojnoj bazi; Ranjeno najmanje 5 osoba. Napadač uhapšen

Naoružani napadač koji je ranio pet američkih vojnika u ogromnoj vojnoj bazi Fort Stewart u saveznoj državi Georgiji uhvaćen je i riječ je o dočasniku s činom narednika, javlja CNN.

Uhićena osoba ima čin narednika, 28 godina i muškarac je, rekao je sigurnosni dužnosnik ovom američkom mediju.

Također je rekao da se radi o osobi koja je u maju uhićena zbog vožnje u pijanom stanju.

Svi ozlijeđeni su hospitalizirani i u stabilnom su stanju, izvijestio je Reuters .

Američka brigadna generalna generalštaba John Lubas izjavila je da je jedan od zaposlenika baze, Cornelius Redford, otvorio vatru iz osobnog pištolja na radnom mjestu i ranio svoje kolege.

Zračna baza Fort Stewart stavljena je u karantin nakon incidenta, kao i zračne baze Wright i Evans.

„Odmah zaključajte svoje objekte, ostanite unutra, zaključajte sva vrata i prozore. Držite telefonske linije otvorene i javljajte se svojim nadređenima“, rekli su vojni dužnosnici na Facebook stranici baze Fort Stewart.

Guverner Georgije Brian Kemp rekao je na Platformi X da su mu misli s obiteljima onih koji su pogođeni tragičnim incidentom u bazi.

Američki kongresmen Buddy Carter, čiji okrug uključuje Fort Stewart, rekao je u online objavi da prati situaciju u vezi s pucnjavom.

Baza je stavljena pod mjere karantene u 11:04 sati po lokalnom vremenu, a potvrđeno je da se u zoni djelovanja 2. oklopne brigade dogodio incident s naoružanim napadačem.

Kao mjera opreza, obližnje osnovne škole “Baton Gwinnett” i “Joseph Martin”, kao i srednja škola “Snelson Golden”, bile su zatvorene.

