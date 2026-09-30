Šveđani u problemu pred put u Zenicu: Bolest hara svlačionicom

Među bolesnim igračima su prvotimci Yasin Ayari i Benjamin Nygren, a bolestan je i Gustaf Lagerbielke, koji se reprezentaciji priključio s povredom.

Iz švedske reprezentacije poručuju da još uvijek nije poznato hoće li ova trojica fudbalera biti spremni za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, koja se igra u petak.

Švedski selektor Graham Potter bio je primoran pozvati novog igrača u tim, a riječ je o Ericu Smithu iz njemačkog drugoligaša St. Paulija,pišu Vijesti

Odranije je poznato da će duel sa BiH propustiti i ponajbolji igrač švedske selekcije Alexander Isak, koji se povrijedio u duelu sa Rumunijom.

Podsjetimo, Švedska nakon dva kola ima šest bodova i prva je na tabeli, dok je BiH na drugom mjestu sa četiri boda.

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