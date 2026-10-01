Šveđani mijenjaju plan pred meč sa Zmajevima, neće trenirati u BiH

Zmajevi će trenirati na stadionu Koševo od 17 sati. Prije toga, u 11 sati, selektor Sergej Barbarez održat će konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza BiH.

Bez treninga u BiH

U Sarajevo danas stiže i reprezentacija Švedske, ali gosti neće održati nijedan trening u Bosni i Hercegovini.

Šveđani su odlučili da posljednji dio priprema odrade prije dolaska u našu zemlju.

Njihov selektor Graham Potter će se po dolasku u Sarajevo obratiti novinarima u hotelu Hills na Ilidži. Konferencija je zakazana za 19:30 sati.

Utakmica trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igrat će se u petak od 20:45 sati u Zenici,pišu Vijesti

Obje reprezentacije u Zenicu će doputovati neposredno pred utakmicu.

Nekoliko Šveđana bolesno pred utakmicu

Švedski mediji uoči puta u Zenicu pišu i o zdravstvenim problemima u ekipi. Nekoliko fudbalera je bolesno, među njima prvotimci Yasin Ayari i Benjamin Nygren.

Bolestan je i Gustaf Lagerbielke, koji se reprezentaciji priključio s povredom.

Iz švedske reprezentacije još nisu potvrdili hoće li Ayari, Nygren i Lagerbielke biti spremni za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.

Zbog problema u ekipi, Potter je morao pozvati i novog igrača. U reprezentaciju je naknadno pozvan Eric Smith iz njemačkog drugoligaša St. Paulija.

Švedska će protiv Zmajeva biti i bez Alexandera Isaka. Jedan od najboljih igrača ove selekcije povrijedio se u utakmici protiv Rumunije i neće biti na raspolaganju Potteru.

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