Šveđani mijenjaju plan pred meč sa Zmajevima, neće trenirati u BiH

Zmajevi će trenirati na stadionu Koševo od 17 sati. Prije toga, u 11 sati, selektor Sergej Barbarez održat će konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza BiH.
Bez treninga u BiH
U Sarajevo danas stiže i reprezentacija Švedske, ali gosti neće održati nijedan trening u Bosni i Hercegovini.
Šveđani su odlučili da posljednji dio priprema odrade prije dolaska u našu zemlju.
Njihov selektor Graham Potter će se po dolasku u Sarajevo obratiti novinarima u hotelu Hills na Ilidži. Konferencija je zakazana za 19:30 sati.
Utakmica trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igrat će se u petak od 20:45 sati u Zenici,pišu Vijesti
Obje reprezentacije u Zenicu će doputovati neposredno pred utakmicu.
Nekoliko Šveđana bolesno pred utakmicu
Švedski mediji uoči puta u Zenicu pišu i o zdravstvenim problemima u ekipi. Nekoliko fudbalera je bolesno, među njima prvotimci Yasin Ayari i Benjamin Nygren.
Bolestan je i Gustaf Lagerbielke, koji se reprezentaciji priključio s povredom.
Iz švedske reprezentacije još nisu potvrdili hoće li Ayari, Nygren i Lagerbielke biti spremni za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.
Zbog problema u ekipi, Potter je morao pozvati i novog igrača. U reprezentaciju je naknadno pozvan Eric Smith iz njemačkog drugoligaša St. Paulija.
Švedska će protiv Zmajeva biti i bez Alexandera Isaka. Jedan od najboljih igrača ove selekcije povrijedio se u utakmici protiv Rumunije i neće biti na raspolaganju Potteru.