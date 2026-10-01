Stiže Miholjsko ljeto: Pred nama još puno sunčanih dana

Kako navodi BHMETEO.ba, pred nama je još dosta toplih i sunčanih jesenjih dana.

“U narednom periodu Miholjsko ljeto, koje će potrajati tokom većeg dijela prve dekade oktobra. Pred nama je još dosta sunčanih, stabilnih i toplih jesenjih dana. Jutra svježa, često i prohladna. Po kotlinama i duž riječnih tokova uz maglu, a po brdsko-planinskim mrazištima uz slabiji mraz lokalno. Dnevne temperature slične kao i ranijih dana. Reklo bi se idealne i optimalne vremenske prilike. Jedino što ‘kvari sliku’ i ostaje kao nerješen problem suša”, poručili su.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH također prognozira stabilno i uglavnom sunčano vrijeme u narednih desetak dana, odnosno do 12. oktobra.

“U narednih desetak dana, do 12. oktobra izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme, na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima svježe uz moguću maglu, naročito u kotlinama i duž riječnih tokova”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,pišu Vijesti

Jutarnje temperature u Bosni će se kretati između 5 i 10 stepeni, dok će na jugu Hercegovine biti od 13 do 18 stepeni Celzijusa.

Tokom dana očekuju se temperature između 20 i 26 stepeni, dok će na jugu zemlje biti još toplije, od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Prema trenutno dostupnim prognoznim modelima, sredinom naredne sedmice očekuje se naoblačenje koje bi moglo donijeti kišu.

Ipak, ne očekuju se veće količine padavina, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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