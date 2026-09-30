Svijet

Pogledajte snimak iz aviona: Drama na letu za Tel Aviv

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Objavljeno prije 14 minuta

Na društvenim mrežama objavljen je snimak nastao u avionu kompanije Flydubai na letu FZ1073 od Dubaija prema Tel Avivu, koji je ranije preusmjeren i prinudno sletio u Saudijskoj Arabiji nakon incidenta u pilotskoj kabini.


Prema navodima koji prate snimak, jedan od pilota napao je drugog pilota i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom.Avion je, prema tim navodima, u jednom trenutku izgubio oko 14.000 stopa, odnosno približno 4.300 metara visine, prije nego što je situacija stavljena pod kontrolu,pišu Vijesti

U avionu su bila 174 putnika, a let je potom preusmjeren prema Saudijskoj Arabiji.


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