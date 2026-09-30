Pogledajte snimak iz aviona: Drama na letu za Tel Aviv

🚨 BREAKING: A pilot aboard Flydubai flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv attacked the other pilot and attempted to seize control of the aircraft in terror attack. The plane, carrying 174 Israeli passengers, plunged 14,000 feet before the situation was brought under control and… pic.twitter.com/FAgyt7dOpK — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) September 30, 2026



Prema navodima koji prate snimak, jedan od pilota napao je drugog pilota i pokušao preuzeti kontrolu nad avionom.Avion je, prema tim navodima, u jednom trenutku izgubio oko 14.000 stopa, odnosno približno 4.300 metara visine, prije nego što je situacija stavljena pod kontrolu,pišu Vijesti

U avionu su bila 174 putnika, a let je potom preusmjeren prema Saudijskoj Arabiji.

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