Otac djevojčice iz Srebrenice: Dresovi drugih država nisu bili problem

Damir Hrustić, otac djevojčice koju je razrednica Dana B. uputila direktorici uz obrazloženje da joj treba skrenuti pažnju na odjeću koja “nije primjerena za dolazak na nastavu”, ispričao nam je kako se direktorica složila sa razrednicom. Na nastavu je zabranjeno nositi “sportsku odjeću”.

Sama zabrana i ne bi bila posebno problematična da se učenici nisu ranije pojavljivali u dresovima reprezentacija i drugih država.

“Rekla je općenito za sportsku odjeću, ne samo za dres… To spada, kaže, u sportsku odjeću i zabranjeno je. Međutim, nikakav pravilnik nema, ništa da je zabranjeno. Ostala djeca su nosila… To uopće nije bio problem”, objasnio nam je Hrustić.

Kada je riječ o samoj razrednici, rekao nam je da je riječ o djelatnici koja je i ranije imala slične “istupe”.

“Ta njena razredna ni ranije nije željela da se slika s jednim učenikom jer je bio u dresu Bosne i Hercegovine… Rekla mu je da nije prikladno obučen. Vjerujem da je bila neka druga država u pitanju, da ne bi reagovala. Tako da, nije me iznenadilo to”, istakao je Hrustić u razgovoru za Vijesti.ba.

Podsjetimo, jučer je održan sastanak Školskog odbora, gdje se ovaj slučaj otvorio pod tačkom razno.

Mela Karić, članica Školskog odbora, za Vijesti.ba je podijelila detalje redovne sjednice održane jučer poslijepodne,piše Vijesti

“Predočen nam je član 18. Etičkog kodeksa, koji jasno propisuje da odjeća treba biti uredna i bez obilježja koja vrijeđaju osjećaje drugih naroda ili podstiču netrpeljivost. Na sjednici Nastavničkog vijeća, koja je također danas održana prije same sjednice Školskog odbora, donesena je i odluka kojom se, pored već standardnih zabrana za neprimjerenu odjeću poput tajica ili pocijepanih pantalona, sada zabranjuje nošenje svih vrsta sportskih dresova”, rekla je, pa dodala:

“Ono što je trenutno u planu jeste da se roditelji učenika još jednom pozovu na smiren i konstruktivan razgovor, kako bismo zajednički našli najbolje rješenje i spriječili da se ovakve situacije bespotrebno politizuju”.

Iz Udruženja žrtava upitali su, nakon incidenta, šta je to tačno na dresu reprezentacije BiH uvredljivo?

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